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Словения - Австралия прямая трансляция 01.09.2023

Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
01 Сентября 2023 года в 15:10 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур
Словения
Австралия

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словения - Австралия, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 15:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Австралия
Главные тренеры
СловенияАлександр Секулич
СШАБрайан Гурджиан
История личных встреч
07.08.2021Олимпийские игры (м)За 3-е местоСловения93 : 107Австралия
30.08.2014ЧМ-2014 (м)Группа D. 1-й турАвстралия80 : 90Словения
05.09.2010ЧМ-20101/8 финалаСловения87 : 58Австралия
30.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й турСловения92 : 77
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й тур67 : 88Словения
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й турСловения100 : 85
27.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 6-й турСловения79 : 87
24.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 5-й тур79 : 78Словения
29.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й турАвстралия109 : 89
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й турАвстралия82 : 85
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й тур72 : 98Австралия
07.08.2021Олимпийские игры (м)За 3-е местоСловения93 : 107Австралия
05.08.2021Олимпийские игры (м)1/2 финала97 : 78Австралия

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