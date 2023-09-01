Словения - Австралия прямая трансляция 01.09.2023
Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
01 Сентября 2023 года в 15:10 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словения - Австралия, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 15:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Австралия
Главные тренеры
|Александр Секулич
|Брайан Гурджиан
История личных встреч
|07.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|За 3-е место
|93 : 107
|30.08.2014
|ЧМ-2014 (м)
|Группа D. 1-й тур
|80 : 90
|05.09.2010
|ЧМ-2010
|1/8 финала
|87 : 58
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|92 : 77
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|67 : 88
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|100 : 85
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 6-й тур
|79 : 87
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 5-й тур
|79 : 78
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|109 : 89
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|82 : 85
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|72 : 98
|07.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|За 3-е место
|93 : 107
|05.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/2 финала
|97 : 78