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Тулуза - Гавр 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
05 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Тулуза
Гавр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Гавр, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Гавр
Гавр
50 Франция вр Гийом Ресте
12 Норвегия зщ Уоррен Каманзи
3 Дания зщ Миккель Деслер
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
17 Чили зщ Габриэль Суасо
24 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
4 Нидерланды пз Стейн Спирингс
11 Испания пз Сесар Хелаберт
5 Австралия пз Денис Генро
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
30 Франция вр Артур Десма
22 Гвиана зщ Йоанн Сальмье
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
4 Франция зщ Готье Льорис
27 Франция зщ Кристофер Опери
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
14 Россия пз Далер Кузяев
11 США нп Эммануэль Сабби
9 Гвинея нп Мохамед Байо
10 Франция нп Набиль Алиуи
23 Франция нп Хосуэ Казимир
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Словения Лука Элснер
История личных встреч
21.02.2022 Франция - Лига 2 Лига 2. 25-й тур Тулуза4 : 0Гавр
13.09.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 7-й тур Гавр1 : 1Тулуза
04.05.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 34-й тур Гавр0 : 1Тулуза
19.12.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. 16-й тур Тулуза4 : 3Гавр
10.01.2009 Франция - Лига 1 20-й тур Гавр0 : 1Тулуза
16.08.2008 Франция - Лига 1 2-й тур Тулуза2 : 1Гавр
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 3 : 0Тулуза
26.10.2023 Лига Европы Группа E. 3-й тур 5 : 1Тулуза
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Тулуза1 : 1
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 1 : 1Тулуза
05.10.2023 Лига Европы Группа E. 2-й тур Тулуза1 : 0
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 0 : 0Гавр
20.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Гавр0 : 0
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 3 : 0Гавр
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Гавр0 : 2
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Гавр2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Лиги 1: «Тулуза» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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