Тулуза - Гавр 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
05 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Гавр, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Гавр
Гавр
|50
|вр
|Гийом Ресте
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|11
|пз
|Сесар Хелаберт
|5
|пз
|Денис Генро
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|14
|пз
|Далер Кузяев
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|9
|нп
|Мохамед Байо
|10
|нп
|Набиль Алиуи
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Лука Элснер
История личных встреч
|21.02.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 25-й тур
|4 : 0
|13.09.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 7-й тур
|1 : 1
|04.05.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 34-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 16-й тур
|4 : 3
|10.01.2009
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|16.08.2008
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|5 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|20.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Лиги 1: «Тулуза» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.