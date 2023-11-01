Польша - Латвия 21 Ноября прямая трансляция
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Составы команд
Польша
Латвия
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Дайнис Казакевич
История личных встреч
|10.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|0 : 3
|24.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|2 : 0
|22.05.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2012
|1 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|0 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|2 : 0
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 2
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|5 : 0