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Польша - Латвия 21 Ноября прямая трансляция

21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Польша
Латвия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Латвия, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Латвия
Главные тренеры
Португалия Фернанду Сантуш
Латвия Дайнис Казакевич
История личных встреч
10.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа G. 7-й тур Латвия0 : 3Польша
24.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа G. 2-й тур Польша2 : 0Латвия
22.05.2012 Товарищеские матчи (сборные) Май 2012 Польша1 : 0Латвия
17.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 9-й тур Польша1 : 1
15.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 8-й тур Польша1 : 1
12.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 7-й тур 0 : 2Польша
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 6-й тур 2 : 0Польша
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 5-й тур Польша2 : 0
18.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 9-й тур Латвия0 : 2
15.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 8-й тур 4 : 0Латвия
12.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 7-й тур Латвия2 : 0
11.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 6-й тур Латвия0 : 2
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 5-й тур 5 : 0Латвия

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