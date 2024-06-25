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«Барселона» начала переговоры о покупке вингера «Халл Сити»

Дата публикации: 25-06-2024

По сообщениям журналиста Ягыза Сабунджуоглу из «Sports Digitale», «Барселона» ведет переговоры с «Халл Сити» насчет трансфера англичанина Джейдена Филогена.

Подчеркивается, что руководство «тигров» отреагировало на интерес к вингеру и установило ценник в размере 30 000 000 евро. Однако каталонцы надеются получить скидку.

22-летний Филоген является выпускником академии «Астон Виллы». Состав «Халла», выступающего в Чемпионшипе, он пополнил в сентябре 2023-го. С того момента на счету футболиста 32 встречи с 12 забитыми мячами и 6 результативными пасами.

Эксперты «Трансфермаркт» оценивают Джейдена в € 15 млн.

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