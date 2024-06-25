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Де Дзерби назначен главным тренером «Марселя»

Дата публикации: 25-06-2024

Девятикратный чемпион Франции «Марсель» назвал имя нового главного тренера. Им стал итальянец Роберто де Дзерби.

В заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте «провансальцев», говорится, что 45-летний специалист и его помощники прибудут в Марсель в ближайшие дни.

По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились о сотрудничестве до лета 2027 года.

Последним местом работы Де Дзерби был «Брайтон», который получит от «Марселя» 6 млн евро в качестве компенсации за расторжение контракта с итальянцем. Напомним, сезон-23/24 «чайки» завершили на шестой строчке в таблице АПЛ – лучший результат клуба за всю историю существования.

Ранее Роберто возглавлял «Шахтёр» и «Сассуоло».

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