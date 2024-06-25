«Реал» объявил об уходе Начо

Дата публикации: 25-06-2024

Пресс-служба «Реала» анонсировала скорый уход капитана команды Начо Фернандеса. Контракт 32-летнего футболиста с «галактикос» истекает 30 июня. Таким образом, защитник окажется среди свободных агентов.



«Настал грустный момент, когда ряды «Реала» покидает одна из главных легенд нашего клуба. Хотим поблагодарить Начо за 12 лет яркой карьеры на «Сантьяго Бернабеу». Желаем успехов в новой главе жизни», - говорится в сообщении на сайте мадридцев.



Начо – воспитанник «Реала». За первую команду «сливочных» он дебютировал в 2012 году. С тех пор центрбек наиграл 364 матча на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.



Рыночная стоимость испанца составляет 3 миллиона евро.