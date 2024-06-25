«Ростов» объявил о трансфере вратаря Ханкича

Дата публикации: 25-06-2024

«Ростов» усилил свою вратарскую линию, подписав контракт с футболистом болгарского «Ботева» Хидаетом Ханкичем.



«Хидо, приветствуем в «Ростове»! Желаем надежной игры в наших воротах», - говорится в сообщении на официальном сайте «жёлто-синих».



Подробности сделки не уточняются.



Ранее в СМИ была информация, что за 29-летнего боснийца ростовчане заплатят всего 100 тысяч евро. Сам он, после прохождения медосмотра, должен был подписать соглашение по схеме «2+1» (на 2 года с возможностью продления еще на сезон).



Ханкич играл за «Ботев» с 2021 года. По ходу прошлого сезона голкипер провел за «канареек» 25 матчей во всех турнирах, пропустив 21 гол (12 раз отстоял «на ноль»).