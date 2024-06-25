19:56 ()
Свернуть список

«Ростов» объявил о трансфере вратаря Ханкича

Дата публикации: 25-06-2024

«Ростов» усилил свою вратарскую линию, подписав контракт с футболистом болгарского «Ботева» Хидаетом Ханкичем.

«Хидо, приветствуем в «Ростове»! Желаем надежной игры в наших воротах», - говорится в сообщении на официальном сайте «жёлто-синих».

Подробности сделки не уточняются.

Ранее в СМИ была информация, что за 29-летнего боснийца ростовчане заплатят всего 100 тысяч евро. Сам он, после прохождения медосмотра, должен был подписать соглашение по схеме «2+1» (на 2 года с возможностью продления еще на сезон).

Ханкич играл за «Ботев» с 2021 года. По ходу прошлого сезона голкипер провел за «канареек» 25 матчей во всех турнирах, пропустив 21 гол (12 раз отстоял «на ноль»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close