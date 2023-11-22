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Эквадор - Чили 22 Ноября прямая трансляция

22 Ноября 2023 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур
Эквадор
Чили

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Чили, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор
Чили
Главные тренеры
Испания Феликс Бас Санчес
Аргентина Эдуардо Бериццо
История личных встреч
17.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Чили0 : 2Эквадор
06.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Эквадор0 : 0Чили
22.06.2019 Кубок Америки Группа C. 2-й тур Эквадор1 : 2Чили
06.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Чили2 : 1Эквадор
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Эквадор3 : 0Чили
12.06.2015 Кубок Америки Группа A Чили2 : 0Эквадор
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 18-й тур Чили2 : 1Эквадор
13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 9-й тур Эквадор3 : 1Чили
16.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Эквадор3 : 0Чили
15.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 18-й тур Чили1 : 0Эквадор
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур 0 : 0Эквадор
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Эквадор0 : 0
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 1 : 2Эквадор
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Эквадор2 : 1
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 1 : 0Эквадор
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Чили0 : 0
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур 3 : 0Чили
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Чили2 : 0
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Чили0 : 0
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 3 : 1Чили

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