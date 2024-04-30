Семак подпишет новый контракт с «Зенитом»

Дата публикации: 30-04-2024

«Зенит» и Сергей Семак согласовали условия нового 5-летнего контракта. Об этом рассказала Елена Илюхина, являющаяся председателем совета директоров санкт-петербургского клуба.



Напомним, действующий трудовой договор 48-летнего специалиста с «сине-бело-голубыми» истекает в 2025 году.



«Была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве. До начала нового сезона Сергей Богданович подпишет соглашение с «Зенитом», которое будет рассчитано до мая 2030 года», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.



Семак работает в «Зените» с 2018 года. При нем команда с берегов Невы пять раз подряд выиграла чемпионат России, однажды – Кубок России и четырежды побеждала в Суперкубке страны.



На текущий момент «львы» возглавляют турнирную таблицу РПЛ.