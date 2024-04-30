01:17 ()
Свернуть список

«Ливерпуль» проведет переговоры с Салахом

Дата публикации: 30-04-2024

Будущее Мохамеда Салаха в «Ливерпуле» по-прежнему остается неопределенным.

Как пишет «The Telegraph», боссы «мерсисайдцев» хотят, чтобы звездный форвард продолжил выступать на «Энфилде». Для этого они планируют предложить египтянину новый долгосрочный контракт. Переговоры пройдут после окончания сезона-23/24.

Отметим, что в последнее время появилось много слухов о возможном уходе Салаха из «Ливерпуля».

Нынешнее соглашение 31-летнего нападающего с английским клубом в силе до лета 2025 года. По ходу сезона Мохамед был задействован в 41 поединке во всех турнирах (24 забитых мяча и 13 голевых передач).

Рыночная стоимость Салаха равняется 65 000 000 евро (согласно оценке «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close