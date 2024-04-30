«Ливерпуль» проведет переговоры с Салахом

Дата публикации: 30-04-2024

Будущее Мохамеда Салаха в «Ливерпуле» по-прежнему остается неопределенным.



Как пишет «The Telegraph», боссы «мерсисайдцев» хотят, чтобы звездный форвард продолжил выступать на «Энфилде». Для этого они планируют предложить египтянину новый долгосрочный контракт. Переговоры пройдут после окончания сезона-23/24.



Отметим, что в последнее время появилось много слухов о возможном уходе Салаха из «Ливерпуля».



Нынешнее соглашение 31-летнего нападающего с английским клубом в силе до лета 2025 года. По ходу сезона Мохамед был задействован в 41 поединке во всех турнирах (24 забитых мяча и 13 голевых передач).



Рыночная стоимость Салаха равняется 65 000 000 евро (согласно оценке «Transfermarkt»).