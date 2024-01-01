Динамо М - Спартак М 01 Мая прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
01 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 01 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Владимир Слишкович (и.о.)
История личных встреч
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|08.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 3
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.05.2022
|Кубок России
|Финал
|2 : 1
|06.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 2
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 0
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 5
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка России (Путь РПЛ, этап №2): «Динамо» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|1 : 2
| Химки
Ростов
|0 : 0 6 : 7
| Урал
Локомотив М
|1 : 0
| Ахмат
Оренбург
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|1 : 2
|0 : 0
1/2 финала (Путь регионов)
| Оренбург
Динамо М
|2 : 4
| Урал
Ростов
|1 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Динамо М
Спартак М
|01.05
| Ростов
Балтика
|02.05
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Зенит
|02.05
|15.05