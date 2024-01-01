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Динамо М - Спартак М 01 Мая прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
01 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо М
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 01 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович (и.о.)
История личных встреч
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М1 : 2Спартак М
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М3 : 0Спартак М
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М1 : 0Динамо М
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М4 : 1Динамо М
08.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Спартак М3 : 3Динамо М
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М1 : 0Спартак М
29.05.2022 Кубок России Финал Спартак М2 : 1Динамо М
06.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Динамо М0 : 2Спартак М
16.10.2021 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Спартак М2 : 2Динамо М
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Динамо М1 : 2Спартак М
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Динамо М1 : 0
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Динамо М1 : 2
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 2Динамо М
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 4Динамо М
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 3 : 1Динамо М
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Спартак М3 : 2
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Спартак М1 : 0
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 0 : 0Спартак М
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 5Спартак М
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 3 : 1Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка России (Путь РПЛ, этап №2): «Динамо» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
1 : 2
Химки
Ростов
0 : 0 6 : 7
Урал
Локомотив М
1 : 0
Ахмат
Оренбург
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
0 : 1 2 : 0
Команда12
Спартак М
Зенит
1 : 2 0 : 0
1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
Динамо М
2 : 4
Урал
Ростов
1 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо М
Спартак М
01.05
Ростов
Балтика
02.05
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Зенит
02.0515.05

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