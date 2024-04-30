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Источник: «Ньюкасл» предложил Сарри стать новым тренером команды

Дата публикации: 30-04-2024

Марицио Сарри может вернуться на Туманный Альбион, передает «Tuttomercatoweb».

Согласно источнику, в услугах ныне безработного тренера заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» уже вышли на итальянского специалиста с официальным предложением.

Ранее в прессе сообщалось, что на 65-летнего коуча претендуют «Торино» и «Вест Хэм Юнайтед».

Последним местом работы Сарри был «Лацио», откуда его уволили в марте этого года.

Добавим, что итальянец хорошо знаком с АПЛ, поскольку в сезоне 2018/2019 он возглавлял лондонский «Челси». «Синие» под его руководством заняли 3-е место в чемпионате, а также выиграли Лигу Европы.

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