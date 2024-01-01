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Самгурали - Динамо Бт 01 Мая прямая трансляция

01 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 12-й тур
Самгурали
Динамо Бт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Динамо Бт, которое состоится 01 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Бт1 : 0Самгурали
11.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самгурали3 : 2Динамо Бт
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Динамо Бт4 : 1Самгурали
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самгурали1 : 1Динамо Бт
02.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Динамо Бт2 : 0Самгурали
12.11.2022 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Бт1 : 2Самгурали
06.09.2022 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самгурали3 : 0Динамо Бт
25.05.2022 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Бт4 : 4Самгурали
10.04.2022 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самгурали0 : 3Динамо Бт
29.11.2021 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самгурали0 : 3Динамо Бт
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 1 : 1Самгурали
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали3 : 1
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самгурали2 : 3
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 3 : 1Самгурали
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самгурали2 : 1
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Динамо Бт0 : 1
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 2 : 2Динамо Бт
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Динамо Бт3 : 1
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 0 : 0Динамо Бт
08.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Динамо Бт2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1126
2
Квалификация Лиги конференций
Дила1124
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1123
4 Торпедо Кт1118
5 Колхети-19131113
6 Динамо Тб1113
7 Телави1111
8
Стыковая зона
Самгурали119
9
Стыковая зона
Гагра117
10
Зона вылета
Самтредиа117

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