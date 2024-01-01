Самгурали - Динамо Бт 01 Мая прямая трансляция
01 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Динамо Бт, которое состоится 01 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|3 : 2
|01.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|4 : 1
|20.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|12.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|1 : 2
|06.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 0
|25.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|4 : 4
|10.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 3
|29.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|0 : 3
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 1
|15.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 3
|11.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 1
|12.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|08.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|11
|26
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|11
|24
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|11
|23
|4
|Торпедо Кт
|11
|18
|5
|Колхети-1913
|11
|13
|6
|Динамо Тб
|11
|13
|7
|Телави
|11
|11
| 8
Стыковая зона
|Самгурали
|11
|9
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|11
|7
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|11
|7