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Янсен, отказавший «Спартаку», хочет возглавить «Аякс»

Дата публикации: 30-04-2024

Как пишет Ерун Каптейнс, представляющий издание «De Telegraaf», карьера Паскаля Янсена может продолжиться в «Аяксе».

Напомним, ранее сообщалось, что кандидатуру специалиста рассматривал «Спартак», но тот ответил отказом на предложение «красно-белых».

«Есть информация, что Паскаль Янсен ждет предложение от «Аякса». Мне кажется, вариант с Россией является более сложным по политическим мотивам», - публикует заявление журналиста ресурс «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Янсен работает с «АЗ» (Алкмаар). Его подопечные после 31 тура находятся на четвертой позиции в Эредивизи.

Руководить «Спартаком» после отставки Гильермо Абаскаля доверено Владимиру Слишковичу. Москвичи по итогам 26 туров располагаются на 4-й строчке в РПЛ.

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