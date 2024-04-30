Янсен, отказавший «Спартаку», хочет возглавить «Аякс»
Дата публикации: 30-04-2024
Как пишет Ерун Каптейнс, представляющий издание «De Telegraaf», карьера Паскаля Янсена может продолжиться в «Аяксе».
Напомним, ранее сообщалось, что кандидатуру специалиста рассматривал «Спартак», но тот ответил отказом на предложение «красно-белых».
«Есть информация, что Паскаль Янсен ждет предложение от «Аякса». Мне кажется, вариант с Россией является более сложным по политическим мотивам», - публикует заявление журналиста ресурс «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент Янсен работает с «АЗ» (Алкмаар). Его подопечные после 31 тура находятся на четвертой позиции в Эредивизи.
Руководить «Спартаком» после отставки Гильермо Абаскаля доверено Владимиру Слишковичу. Москвичи по итогам 26 туров располагаются на 4-й строчке в РПЛ.