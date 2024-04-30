Гаттузо может возглавить клуб Серии А

Дата публикации: 30-04-2024

Дженнаро Гаттузо близок к назначению в команду из Серии А. К специалисту присматривается «Торино».



«Быки» собираются досрочно расторгнуть соглашение с Иваном Юричем, возглавляющим команду в настоящий момент. По данным Руди Галетти, представители туринского клуба уже обсуждают с Гаттузо детали возможного сотрудничества.



Последним клубом итальянского 46-летнего специалиста был «Марсель», который он возглавил в сентябре 2023 года. Однако во французской команде Дженнаро не проработал и полгода. В феврале его уволили с поста тренера «провансальцев» из-за неудовлетворительных результатов.



«Торино» с 46 набранными очками по итогам 34 туров располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.