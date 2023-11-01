00:20 ()
Свернуть список

Бразилия - Аргентина 22 Ноября прямая трансляция

22 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур
Бразилия
Аргентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Аргентина, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Аргентина
Главные тренеры
Бразилия Фернандо Динис (и.о.)
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
17.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Аргентина0 : 0Бразилия
11.07.2021 Кубок Америки Финал Аргентина1 : 0Бразилия
15.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия0 : 1Аргентина
03.07.2019 Кубок Америки 1/2 финала Бразилия2 : 0Аргентина
16.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина0 : 1Бразилия
09.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия0 : 1Аргентина
11.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Бразилия3 : 0Аргентина
14.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Аргентина1 : 1Бразилия
11.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Бразилия2 : 0Аргентина
22.11.2012 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2012 Аргентина2 : 1Бразилия
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур 2 : 1Бразилия
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур 2 : 0Бразилия
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Бразилия1 : 1
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 0 : 1Бразилия
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Бразилия5 : 1
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Аргентина0 : 2
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур 0 : 2Аргентина
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Аргентина1 : 0
12.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 0 : 3Аргентина
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
В южноамериканском отборе ЧМ-2026 как всегда горячо! Сыграно уже пять туров, а интриг достаточно.Пятикратные чемпионы мира рискуют не попасть в финальную часть турнира? Исторический провал Аргентины и Бразилии в отборе ЧМ-2026. Ещё и Месси сорвало крышу 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2026: Бразилия — Аргентина. Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close