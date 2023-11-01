Бразилия - Аргентина 22 Ноября прямая трансляция
22 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Аргентина, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Аргентина
Главные тренеры
|Фернандо Динис (и.о.)
|Лионель Скалони
История личных встреч
|17.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 0
|11.07.2021
|Кубок Америки
|Финал
|1 : 0
|15.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|03.07.2019
|Кубок Америки
|1/2 финала
|2 : 0
|16.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|09.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|3 : 0
|14.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
|11.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|2 : 0
|22.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|2 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 1
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|2 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|5 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 2
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 2
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 0
|12.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 3
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
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В южноамериканском отборе ЧМ-2026 как всегда горячо! Сыграно уже пять туров, а интриг достаточно.Пятикратные чемпионы мира рискуют не попасть в финальную часть турнира? Исторический провал Аргентины и Бразилии в отборе ЧМ-2026. Ещё и Месси сорвало крышу 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2026: Бразилия — Аргентина. Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.