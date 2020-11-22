Перу - Венесуэла 22 Ноября прямая трансляция
22 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Венесуэла, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Венесуэла
Главные тренеры
|Хуан Максимо Рейносо Гусман
|Фернандо Батиста
История личных встреч
|17.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|1 : 2
|06.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 0
|28.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. 5-й тур
|0 : 1
|15.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|2 : 2
|25.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 2
|19.06.2015
|Кубок Америки
|Группа C
|1 : 0
|01.04.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 16-й тур
|3 : 2
|08.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 7-й тур
|2 : 1
|16.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 0
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 2
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 0
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 1
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 0
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|3 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0