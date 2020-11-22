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Перу - Венесуэла 22 Ноября прямая трансляция

22 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур
Перу
Венесуэла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Венесуэла, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перу
Венесуэла
Главные тренеры
ПеруХуан Максимо Рейносо Гусман
АргентинаФернандо Батиста
История личных встреч
17.11.2021ЧМ-2022 - Южная АмерикаЮжная Америка. 14-й турВенесуэла1 : 2Перу
06.09.2021ЧМ-2022 - Южная АмерикаЮжная Америка. 6-й турПеру1 : 0Венесуэла
28.06.2021Кубок АмерикиГруппа B. 5-й турВенесуэла0 : 1Перу
15.06.2019Кубок АмерикиГруппа A. 1-й турВенесуэла0 : 0Перу
24.03.2017ЧМ-2018 - Южная АмерикаЮжная Америка. 13-й турВенесуэла2 : 2Перу
25.03.2016ЧМ-2018 - Южная АмерикаЮжная Америка. 5-й турПеру2 : 2Венесуэла
19.06.2015Кубок АмерикиГруппа CПеру1 : 0Венесуэла
01.04.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Перу0 : 1Венесуэла
11.09.2013ЧМ-2014 - Южная АмерикаКОНМЕБОЛ. 16-й турВенесуэла3 : 2Перу
08.09.2012ЧМ-2014 - Южная АмерикаКОНМЕБОЛ. 7-й турПеру2 : 1Венесуэла
16.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 5-й тур2 : 0Перу
18.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 4-й турПеру0 : 2
13.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 3-й тур2 : 0Перу
13.09.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 2-й турПеру0 : 1
08.09.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 1-й тур0 : 0Перу
17.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 5-й турВенесуэла0 : 0
18.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 4-й турВенесуэла3 : 0
13.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 3-й тур1 : 1Венесуэла
13.09.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 2-й турВенесуэла1 : 0
08.09.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 1-й тур1 : 0Венесуэла

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