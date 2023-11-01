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Англия U17 - Узбекистан U17 22 Ноября прямая трансляция

22 Ноября 2023 года в 11:30 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/8 финала
Англия U17
Узбекистан U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U17 - Узбекистан U17, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия U17
Узбекистан U17
Главные тренеры
Англия Райан Гарри
Узбекистан Жамолиддин Рахматуллаев
История личных встреч
17.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа C. 3-й тур Англия U171 : 2
14.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа C. 2-й тур Англия U172 : 1
11.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа C. 1-й тур 0 : 10Англия U17
09.05.2019 U17 ЧЕ-2019 Группа B. 3-й тур 1 : 3Англия U17
06.05.2019 U17 ЧЕ-2019 Группа B. 2-й тур 5 : 2Англия U17
16.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 3-й тур Узбекистан U172 : 2
13.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 2-й тур Узбекистан U173 : 0
10.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 1-й тур 3 : 0Узбекистан U17
28.10.2013 U17 ЧМ-2013 - финальный раунд 1/8 финала 1 : 0Узбекистан U17
24.10.2013 U17 ЧМ-2013 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Узбекистан U172 : 1

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