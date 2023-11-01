Англия U17 - Узбекистан U17 22 Ноября прямая трансляция
22 Ноября 2023 года в 11:30 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U17 - Узбекистан U17, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия U17
Узбекистан U17
Главные тренеры
|Райан Гарри
|Жамолиддин Рахматуллаев
История личных встреч
|17.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|14.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 1-й тур
|0 : 10
|09.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа B. 3-й тур
|1 : 3
|06.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа B. 2-й тур
|5 : 2
|16.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|13.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|10.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|28.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 0
|24.10.2013
|U17 ЧМ-2013 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|2 : 1