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Франция U17 - Сенегал U17 22 Ноября прямая трансляция

22 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/8 финала
Франция U17
Сенегал U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U17 - Сенегал U17, которое состоится 22 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция U17
Сенегал U17
Главные тренеры
Франция Жан-Люк Ваннучи
Сенегал Сержинь Диа
История личных встреч
18.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа E. 3-й тур 0 : 3Франция U17
15.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа E. 2-й тур Франция U171 : 0
12.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа E. 1-й тур Франция U173 : 0
16.05.2019 U17 ЧЕ-2019 1/2 финала Франция U171 : 2
12.05.2019 U17 ЧЕ-2019 1/4 финала Франция U176 : 1
17.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 3-й тур Сенегал U170 : 2
14.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 2-й тур Сенегал U174 : 1
11.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 1-й тур 1 : 2Сенегал U17

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