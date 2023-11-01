Испания U17 - Германия U17 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2023 года в 11:30 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/4 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U17 - Германия U17, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания U17
Германия U17
Главные тренеры
|Хосе Лана
|Кристиан Вюк
История личных встреч
|07.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|11.05.2018
|U17 ЧЕ-2018
|Группа D
|5 : 1
|16.05.2017
|U17 ЧЕ-2017
|1/2 финала
|0 : 0 4 : 2
|18.05.2016
|U17 ЧЕ-2016
|1/2 финала
|1 : 2
|15.05.2015
|U17 ЧЕ-2015
|1/4 финала
|0 : 0
|20.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/8 финала
|2 : 1
|16.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|13.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|10.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 1-й тур
|2 : 0
|16.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|1/2 финала
|1 : 0
|21.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/8 финала
|3 : 2
|18.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|15.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 2-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 1-й тур
|1 : 3
|10.05.2019
|U17 ЧЕ-2019
|Группа D. 3-й тур
|1 : 3