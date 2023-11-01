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Испания U17 - Германия U17 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2023 года в 11:30 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/4 финала
Испания U17
Германия U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U17 - Германия U17, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания U17
Германия U17
Главные тренеры
Испания Хосе Лана
Германия Кристиан Вюк
История личных встреч
07.05.2019 U17 ЧЕ-2019 Группа D. 2-й тур Испания U171 : 0Германия U17
11.05.2018 U17 ЧЕ-2018 Группа D Испания U175 : 1Германия U17
16.05.2017 U17 ЧЕ-2017 1/2 финала Испания U170 : 0 4 : 2Германия U17
18.05.2016 U17 ЧЕ-2016 1/2 финала Германия U171 : 2Испания U17
15.05.2015 U17 ЧЕ-2015 1/4 финала Германия U170 : 0Испания U17
20.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/8 финала Испания U172 : 1
16.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 3-й тур 2 : 2Испания U17
13.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 2-й тур Испания U171 : 0
10.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 1-й тур Испания U172 : 0
16.05.2019 U17 ЧЕ-2019 1/2 финала 1 : 0Испания U17
21.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/8 финала Германия U173 : 2
18.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 3-й тур Германия U173 : 0
15.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 2-й тур 1 : 3Германия U17
12.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 1-й тур 1 : 3Германия U17
10.05.2019 U17 ЧЕ-2019 Группа D. 3-й тур 1 : 3Германия U17

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