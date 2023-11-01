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Бразилия U17 - Аргентина U17 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/4 финала
Бразилия U17
Аргентина U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия U17 - Аргентина U17, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия U17
Аргентина U17
Главные тренеры
Бразилия Фелипе Леал
Аргентина Диего Пласенте
История личных встреч
20.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/8 финала 1 : 3Бразилия U17
17.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа C. 3-й тур 1 : 2Бразилия U17
14.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа C. 2-й тур Бразилия U179 : 0
11.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа C. 1-й тур Бразилия U172 : 3
01.11.2015 U17 ЧМ-2015 1/4 финала Бразилия U170 : 3
21.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/8 финала Аргентина U175 : 0
17.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 3-й тур 0 : 4Аргентина U17
14.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 2-й тур 1 : 3Аргентина U17
11.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 1-й тур Аргентина U171 : 2
25.10.2015 U17 ЧМ-2015 Группа C. 3-й тур Аргентина U171 : 2

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