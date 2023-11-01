Бразилия U17 - Аргентина U17 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/4 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия U17 - Аргентина U17, которое состоится 24 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия U17
Аргентина U17
Главные тренеры
|Фелипе Леал
|Диего Пласенте
История личных встреч
|20.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/8 финала
|1 : 3
|17.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|14.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 2-й тур
|9 : 0
|11.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа C. 1-й тур
|2 : 3
|01.11.2015
|U17 ЧМ-2015
|1/4 финала
|0 : 3
|21.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/8 финала
|5 : 0
|17.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 3-й тур
|0 : 4
|14.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|25.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2