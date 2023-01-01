Аргентина U17 - Германия U17 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2023 года в 11:30 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/2 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина U17 - Германия U17, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина U17
Германия U17
Главные тренеры
|Диего Пласенте
|Кристиан Вюк
История личных встреч
|22.10.2015
|U17 ЧМ-2015
|Группа C. 2-й тур
|0 : 4
|24.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/4 финала
|0 : 3
|21.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/8 финала
|5 : 0
|17.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 3-й тур
|0 : 4
|14.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|24.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/4 финала
|0 : 1
|21.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/8 финала
|3 : 2
|18.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|15.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 2-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 1-й тур
|1 : 3