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Аргентина U17 - Германия U17 28 Ноября прямая трансляция

28 Ноября 2023 года в 11:30 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/2 финала
Аргентина U17
Германия U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина U17 - Германия U17, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина U17
Германия U17
Главные тренеры
Аргентина Диего Пласенте
Германия Кристиан Вюк
История личных встреч
22.10.2015 U17 ЧМ-2015 Группа C. 2-й тур Аргентина U170 : 4Германия U17
24.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/4 финала 0 : 3Аргентина U17
21.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/8 финала Аргентина U175 : 0
17.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 3-й тур 0 : 4Аргентина U17
14.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 2-й тур 1 : 3Аргентина U17
11.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 1-й тур Аргентина U171 : 2
24.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/4 финала 0 : 1Германия U17
21.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/8 финала Германия U173 : 2
18.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 3-й тур Германия U173 : 0
15.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 2-й тур 1 : 3Германия U17
12.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 1-й тур 1 : 3Германия U17

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