Франция U17 - Мали U17 28 Ноября прямая трансляция
28 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/2 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U17 - Мали U17, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция U17
Мали U17
Главные тренеры
|Жан-Люк Ваннучи
|Сумаила Кулибали
История личных встреч
|25.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 0
|22.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|18.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа E. 3-й тур
|0 : 3
|15.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 0
|21.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/8 финала
|5 : 0
|16.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 3-й тур
|1 : 5
|13.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|10.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0