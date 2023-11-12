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Франция U17 - Мали U17 28 Ноября прямая трансляция

28 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, 1/2 финала
Франция U17
Мали U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U17 - Мали U17, которое состоится 28 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция U17
Мали U17
Главные тренеры
Франция Жан-Люк Ваннучи
Мали Сумаила Кулибали
История личных встреч
25.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/4 финала Франция U171 : 0
22.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/8 финала Франция U170 : 0 5 : 3
18.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа E. 3-й тур 0 : 3Франция U17
15.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа E. 2-й тур Франция U171 : 0
12.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа E. 1-й тур Франция U173 : 0
25.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/4 финала Мали U171 : 0
21.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/8 финала Мали U175 : 0
16.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 3-й тур 1 : 5Мали U17
13.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 2-й тур 1 : 0Мали U17
10.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 1-й тур Мали U173 : 0

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