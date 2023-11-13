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Аргентина U17 - Мали U17 01 Декабря прямая трансляция

01 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, За 3-е место
Аргентина U17
Мали U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина U17 - Мали U17, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, За 3-е место, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина U17
Мали U17
Главные тренеры
Аргентина Диего Пласенте
Мали Сумаила Кулибали
История личных встреч
28.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/2 финала Аргентина U173 : 3 2 : 4
24.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/4 финала 0 : 3Аргентина U17
21.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/8 финала Аргентина U175 : 0
17.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 3-й тур 0 : 4Аргентина U17
14.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа D. 2-й тур 1 : 3Аргентина U17
28.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/2 финала 2 : 1Мали U17
25.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/4 финала Мали U171 : 0
21.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/8 финала Мали U175 : 0
16.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 3-й тур 1 : 5Мали U17
13.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа B. 2-й тур 1 : 0Мали U17

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