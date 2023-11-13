Аргентина U17 - Мали U17 01 Декабря прямая трансляция
01 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, За 3-е место
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина U17 - Мали U17, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, За 3-е место, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина U17
Мали U17
Главные тренеры
|Диего Пласенте
|Сумаила Кулибали
История личных встреч
|28.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/2 финала
|3 : 3 2 : 4
|24.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/4 финала
|0 : 3
|21.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/8 финала
|5 : 0
|17.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 3-й тур
|0 : 4
|14.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
|28.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 1
|25.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 0
|21.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/8 финала
|5 : 0
|16.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 3-й тур
|1 : 5
|13.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0