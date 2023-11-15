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Германия U17 - Франция U17 02 Декабря прямая трансляция

02 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Финал
Германия U17
Франция U17

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия U17 - Франция U17, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия U17
Франция U17
Главные тренеры
Германия Кристиан Вюк
Франция Жан-Люк Ваннучи
История личных встреч
22.05.2015 U17 ЧЕ-2015 Финал Франция U174 : 1Германия U17
28.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/2 финала 3 : 3 2 : 4Германия U17
24.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/4 финала 0 : 1Германия U17
21.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/8 финала Германия U173 : 2
18.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 3-й тур Германия U173 : 0
15.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа F. 2-й тур 1 : 3Германия U17
28.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/2 финала Франция U172 : 1
25.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/4 финала Франция U171 : 0
22.11.2023 U17 ЧМ-2023 1/8 финала Франция U170 : 0 5 : 3
18.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа E. 3-й тур 0 : 3Франция U17
15.11.2023 U17 ЧМ-2023 Группа E. 2-й тур Франция U171 : 0

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