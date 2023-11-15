Германия U17 - Франция U17 02 Декабря прямая трансляция
02 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). U17 ЧМ-2023, Финал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия U17 - Франция U17, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U17 ЧМ-2023, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия U17
Франция U17
Главные тренеры
|Кристиан Вюк
|Жан-Люк Ваннучи
История личных встреч
|22.05.2015
|U17 ЧЕ-2015
|Финал
|4 : 1
|28.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/2 финала
|3 : 3 2 : 4
|24.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/4 финала
|0 : 1
|21.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/8 финала
|3 : 2
|18.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|15.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа F. 2-й тур
|1 : 3
|28.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 1
|25.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 0
|22.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|18.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа E. 3-й тур
|0 : 3
|15.11.2023
|U17 ЧМ-2023
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0