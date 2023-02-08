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Урава Ред Даймондс - Аль-Ахли 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 27000
22 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Клубный чемпионат мира - 2023, За 3-е место
Урава Ред Даймондс
Аль-Ахли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урава Ред Даймондс - Аль-Ахли, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира - 2023, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Аль-Ахли
Каир, Египет
Главные тренеры
Польша Мацей Скоржа
Норвегия Пер Матиас Хёгмо
Швейцария Марсель Коллер
История личных встреч
19.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 1/2 финала Урава Ред Даймондс0 : 3
15.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 2-й раунд 0 : 1Урава Ред Даймондс
06.12.2023 Лига чемпионов АФК Группа J. 6-й тур 2 : 1Урава Ред Даймондс
03.12.2023 Япония - Джей-лига 34-й тур 0 : 2Урава Ред Даймондс
29.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа J. 5-й тур Урава Ред Даймондс2 : 1
18.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 1/2 финала 2 : 0Аль-Ахли
15.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 2-й раунд Аль-Ахли3 : 1
11.02.2023 Клубный чемпионат мира - 2022 За 3-е место Аль-Ахли2 : 4
08.02.2023 Клубный чемпионат мира - 2022 1/2 финала Аль-Ахли1 : 4
04.02.2023 Клубный чемпионат мира - 2022 2-й раунд 0 : 1Аль-Ахли

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