Урава Ред Даймондс - Аль-Ахли 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 27000
22 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Клубный чемпионат мира - 2023, За 3-е место
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урава Ред Даймондс - Аль-Ахли, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира - 2023, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Аль-Ахли
Каир, Египет
Главные тренеры
|Мацей Скоржа
|Пер Матиас Хёгмо
|Марсель Коллер
История личных встреч
|19.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|1/2 финала
|0 : 3
|15.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|2-й раунд
|0 : 1
|06.12.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа J. 6-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Япония - Джей-лига
|34-й тур
|0 : 2
|29.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа J. 5-й тур
|2 : 1
|18.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|1/2 финала
|2 : 0
|15.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|2-й раунд
|3 : 1
|11.02.2023
|Клубный чемпионат мира - 2022
|За 3-е место
|2 : 4
|08.02.2023
|Клубный чемпионат мира - 2022
|1/2 финала
|1 : 4
|04.02.2023
|Клубный чемпионат мира - 2022
|2-й раунд
|0 : 1