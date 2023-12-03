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Манчестер Сити - Флуминенсе 22 Декабря прямая трансляция

22 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира - 2023, Финал
Манчестер Сити
Флуминенсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Флуминенсе, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира - 2023, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Бразилия Фернандо Динис
История личных встреч
19.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 1/2 финала 0 : 3Манчестер Сити
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити2 : 2
13.12.2023 Лига чемпионов Группа G. 6-й тур 2 : 3Манчестер Сити
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Манчестер Сити
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Манчестер Сити
18.12.2023 Клубный чемпионат мира - 2023 1/2 финала Флуминенсе2 : 0
07.12.2023 Бразилия - Серия А 38-й тур Флуминенсе2 : 3
03.12.2023 Бразилия - Серия А 37-й тур 1 : 0Флуминенсе
30.11.2023 Бразилия - Серия А 36-й тур 0 : 3Флуминенсе
26.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур Флуминенсе2 : 1
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«Манчестер Сити» дебютировал на клубном чемпионате мира. Команда Гвардиолы разгромила японскую «Ураву» в полуфинале турнира.Впереди — финал с лучшей командой Южной Америки «Сити» стал на шаг ближе к новому трофею! Помогли два рикошета и гениальный пас защитника 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала клубного чемпионата мира: «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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