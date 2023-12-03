Манчестер Сити - Флуминенсе 22 Декабря прямая трансляция
22 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира - 2023, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Флуминенсе, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира - 2023, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Фернандо Динис
История личных встреч
|19.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|1/2 финала
|0 : 3
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|2 : 3
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|18.12.2023
|Клубный чемпионат мира - 2023
|1/2 финала
|2 : 0
|07.12.2023
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|03.12.2023
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|30.11.2023
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|0 : 3
|26.11.2023
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
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«Манчестер Сити» дебютировал на клубном чемпионате мира. Команда Гвардиолы разгромила японскую «Ураву» в полуфинале турнира.Впереди — финал с лучшей командой Южной Америки «Сити» стал на шаг ближе к новому трофею! Помогли два рикошета и гениальный пас защитника 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала клубного чемпионата мира: «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.