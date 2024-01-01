Саутгемптон - Сандерленд 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Сандерленд, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Майкл Бил
|Майкл Бил
История личных встреч
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|5 : 0
|11.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 4
|26.10.2016
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 0
|27.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|05.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|07.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|02.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|18.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|8 : 0
|15.02.2014
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|18.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|3 : 4
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 0
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 2
|20.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|1 : 2
|16.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|0 : 2
|05.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|14.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|36
|81
| 2
Повышение
|Ипсвич Таун
|36
|78
| 3
Плей-офф за повышение
|Лидс Юнайтед
|36
|76
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|35
|70
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|36
|60
| 6
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|36
|57
|7
|Норвич Сити
|36
|55
|8
|Ковентри Сити
|36
|54
|9
|Престон Норт Энд
|35
|53
|10
|Кардифф Сити
|36
|50
|11
|Сандерленд
|36
|47
|12
|Мидлсбро
|35
|47
|13
|Уотфорд
|36
|45
|14
|Бристоль Сити
|36
|44
|15
|Суонси Сити
|36
|43
|16
|Плимут Аргайл
|36
|40
|17
|Блэкберн Роверс
|36
|40
|18
|Миллуолл
|36
|40
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|36
|39
|20
|Бирмингем Сити
|35
|39
|21
|Хаддерсфилд Таун
|36
|38
| 22
Зона вылета
|Сток Сити
|36
|38
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|36
|38
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|36
|19