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Саутгемптон - Сандерленд 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Саутгемптон
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Сандерленд, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Англия Майкл Бил
Англия Майкл Бил
История личных встреч
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Сандерленд5 : 0Саутгемптон
11.02.2017 Англия - Премьер-лига 25-й тур Сандерленд0 : 4Саутгемптон
26.10.2016 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Саутгемптон1 : 0Сандерленд
27.08.2016 Англия - Премьер-лига 3-й тур Саутгемптон1 : 1Сандерленд
05.03.2016 Англия - Премьер-лига 29-й тур Саутгемптон1 : 1Сандерленд
07.11.2015 Англия - Премьер-лига 12-й тур Сандерленд0 : 1Саутгемптон
02.05.2015 Англия - Премьер-лига 35-й тур Сандерленд2 : 1Саутгемптон
18.10.2014 Англия - Премьер-лига 8-й тур Саутгемптон8 : 0Сандерленд
15.02.2014 Кубок Англии 1/8 финала Сандерленд1 : 0Саутгемптон
18.01.2014 Англия - Премьер-лига 22-й тур Сандерленд2 : 2Саутгемптон
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 3 : 4Саутгемптон
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 0Саутгемптон
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Саутгемптон1 : 2
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Саутгемптон1 : 2
16.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 0 : 2Саутгемптон
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Сандерленд0 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 0Сандерленд
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Сандерленд1 : 2
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 2 : 1Сандерленд
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур 1 : 0Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3681
2
Повышение
Ипсвич Таун3678
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3676
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3660
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3657
7 Норвич Сити3655
8 Ковентри Сити3654
9 Престон Норт Энд3553
10 Кардифф Сити3650
11 Сандерленд3647
12 Мидлсбро3547
13 Уотфорд3645
14 Бристоль Сити3644
15 Суонси Сити3643
16 Плимут Аргайл3640
17 Блэкберн Роверс3640
18 Миллуолл3640
19 Куинз Парк Рейнджерс3639
20 Бирмингем Сити3539
21 Хаддерсфилд Таун3638
22
Зона вылета
Сток Сити3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3638
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3619

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