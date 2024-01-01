Дармштадт 98 - Хайденхайм 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
28 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Хайденхайм, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|38
|зщ
|Клеменс Ридель
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|5
|зщ
|Матей Маглица
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|23
|пз
|Клаус Гясула
|15
|пз
|Фабиан Нюрнбергер
|27
|нп
|Тим Скарке
|22
|нп
|Аарон Зейдель
|29
|нп
|Оскар Вильхельмссон
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|30
|пз
|Норман Тойеркауф
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|16
|пз
|Кевин Сесса
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Франк Шмидт
История личных встреч
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|04.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|04.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 2
|24.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|5 : 1
|17.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 0
|29.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|20.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|10.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|4 : 0
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 5
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|31
|81
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|31
|64
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|62
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|31
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|31
|45
|7
|Фрайбург
|31
|40
|8
|Аугсбург
|31
|39
|9
|Хоффенхайм
|31
|39
|10
|Вердер
|31
|37
|11
|Хайденхайм
|30
|34
|12
|Вольфсбург
|31
|34
|13
|Боруссия М
|30
|31
|14
|Бохум
|31
|30
|15
|Унион
|30
|29
|16
|Майнц
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|30
|17