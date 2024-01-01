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Дармштадт 98 - Хайденхайм 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
28 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Дармштадт 98
Хайденхайм

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Хайденхайм, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1 Германия вр Марсель Шуэн
38 Германия зщ Клеменс Ридель
14 Австрия зщ Кристоф Кларер
5 Хорватия зщ Матей Маглица
26 Германия зщ Маттиас Бадер
11 Германия пз Тобиас Кемпе
23 Албания пз Клаус Гясула
15 Германия пз Фабиан Нюрнбергер
27 Германия нп Тим Скарке
22 Германия нп Аарон Зейдель
29 Швеция нп Оскар Вильхельмссон
1 Германия вр Кевин Мюллер
6 Германия зщ Патрик Майнка
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
30 Германия пз Норман Тойеркауф
5 Германия пз Бенедикт Гимбер
16 Германия пз Кевин Сесса
3 Германия пз Ян Шёппнер
8 Германия нп Эрен Динкчи
18 Германия нп Марвин Пирингер
37 Германия нп Ян-Никлас Бесте
10 Германия нп Тим Кляйндинст
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Хайденхайм3 : 2Дармштадт 98
04.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Хайденхайм1 : 0Дармштадт 98
27.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Дармштадт 982 : 2Хайденхайм
04.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Дармштадт 983 : 2Хайденхайм
24.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Хайденхайм2 : 1Дармштадт 98
16.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Дармштадт 985 : 1Хайденхайм
17.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Хайденхайм3 : 0Дармштадт 98
29.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Дармштадт 982 : 0Хайденхайм
20.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Хайденхайм1 : 0Дармштадт 98
10.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Дармштадт 981 : 2Хайденхайм
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 0 : 2Дармштадт 98
14.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Дармштадт 980 : 1
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 4 : 0Дармштадт 98
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 2 : 2Дармштадт 98
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Дармштадт 982 : 5
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Хайденхайм1 : 2
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур 1 : 1Хайденхайм
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Хайденхайм3 : 2
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 3 : 3Хайденхайм
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Хайденхайм1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3181
2
Лига чемпионов
Бавария3169
3
Лига чемпионов
Штутгарт3164
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3162
5
Лига Европы
Боруссия Д3157
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3145
7 Фрайбург3140
8 Аугсбург3139
9 Хоффенхайм3139
10 Вердер3137
11 Хайденхайм3034
12 Вольфсбург3134
13 Боруссия М3031
14 Бохум3130
15 Унион3029
16 Майнц3027
17
Зона вылета
Кёльн3022
18
Зона вылета
Дармштадт 983017

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