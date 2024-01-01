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Болонья - Интер М 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
09 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Болонья
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Интер М, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Интер М
Милан
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
31НидерландызщСэм Бёкема
33ИталиязщРиккардо Калафьори
15ДаниязщВиктор Кристиансен
11ШвейцарияпзДан Ндой
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
80ИталияпзДжованни Фаббьян
9НидерландынпДжошуа Зиркзее
7ИталиянпРиккардо Орсолини
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
30БразилиязщКарлос Аугусто
2НидерландыпзДензел Думфрис
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
9ФранциянпМаркус Тюрам
8АвстриянпМарко Арнаутович
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
20.12.2023Кубок Италии1/8 финалаИнтер М1 : 2 ДВБолонья
07.10.2023Италия - Серия А8-й турИнтер М2 : 2Болонья
26.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турБолонья1 : 0Интер М
09.11.2022Италия - Серия АСерия А. 14-й турИнтер М6 : 1Болонья
27.04.2022Италия - Серия А20-й турБолонья2 : 1Интер М
18.09.2021Италия - Серия А4-й турИнтер М6 : 1Болонья
03.04.2021Италия - Серия А29-й турБолонья0 : 1Интер М
05.12.2020Италия - Серия А10-й турИнтер М3 : 1Болонья
05.07.2020Италия - Серия А30-й турИнтер М1 : 2Болонья
02.11.2019Италия - Серия А11-й турБолонья1 : 2Интер М
03.03.2024Италия - Серия А27-й тур1 : 2Болонья
23.02.2024Италия - Серия А26-й турБолонья2 : 0
18.02.2024Италия - Серия А25-й тур1 : 2Болонья
14.02.2024Италия - Серия А21-й турБолонья2 : 0
11.02.2024Италия - Серия А24-й турБолонья4 : 0
04.03.2024Италия - Серия А27-й турИнтер М2 : 1
28.02.2024Италия - Серия А21-й турИнтер М4 : 0
25.02.2024Италия - Серия А26-й тур0 : 4Интер М
20.02.2024Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчИнтер М1 : 0
16.02.2024Италия - Серия А25-й турИнтер М4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2772
2
Лига чемпионов
Ювентус2757
3
Лига чемпионов
Милан2756
4
Лига чемпионов
Болонья2751
5
Лига Европы
Рома2747
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2746
7 Наполи2743
8 Фиорентина2742
9 Лацио2740
10 Торино2737
11 Монца2736
12 Дженоа2733
13 Лечче2725
14 Эмполи2725
15 Удинезе2724
16 Фрозиноне2724
17 Верона2723
18
Зона вылета
Кальяри2723
19
Зона вылета
Сассуоло2720
20
Зона вылета
Салернитана2714

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