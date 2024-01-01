Болонья - Интер М 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
09 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Интер М, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Интер М
Милан
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|11
|пз
|Дан Ндой
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|8
|нп
|Марко Арнаутович
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|20.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|26.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|6 : 1
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|6 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 1
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|23.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|14.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|4 : 0
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 4
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|16.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|72
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|27
|46
|7
|Наполи
|27
|43
|8
|Фиорентина
|27
|42
|9
|Лацио
|27
|40
|10
|Торино
|27
|37
|11
|Монца
|27
|36
|12
|Дженоа
|27
|33
|13
|Лечче
|27
|25
|14
|Эмполи
|27
|25
|15
|Удинезе
|27
|24
|16
|Фрозиноне
|27
|24
|17
|Верона
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|27
|23
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|27
|20
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|27
|14