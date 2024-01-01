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Черноморец - СКА-Хабаровск 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
10 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
Черноморец
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - СКА-Хабаровск, которое состоится 10 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Константин Георгиевич Зырянов
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Черноморец
30.09.2020 Кубок России Группа 9 Черноморец1 : 3СКА-Хабаровск
08.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион 46-й тур Черноморец1 : 2СКА-Хабаровск
22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Черноморец2 : 1СКА-Хабаровск
18.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Черноморец
14.10.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 36-й тур Черноморец4 : 0СКА-Хабаровск
16.06.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 16-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Черноморец
08.10.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 38-й тур Черноморец2 : 0СКА-Хабаровск
17.06.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 18-й тур СКА-Хабаровск2 : 2Черноморец
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 2 : 0Черноморец
26.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Черноморец0 : 1
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Черноморец0 : 1
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 4 : 0Черноморец
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Черноморец1 : 3
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 2СКА-Хабаровск
26.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 0СКА-Хабаровск
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 2 : 0СКА-Хабаровск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2242
2
Повышение
Акрон2238
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2138
4
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2137
5 Тюмень2135
6 Родина2234
7 Алания2132
8 Нефтехимик2230
9 Енисей2227
10 Торпедо М2127
11 Шинник2227
12 КАМАЗ2226
13 СКА-Хабаровск2125
14 Ленинградец2124
15 Сокол2123
16
Зона вылета
Кубань2120
17
Зона вылета
Волгарь2220
18
Зона вылета
Черноморец2118

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