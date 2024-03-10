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Метц - Клермон 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Метц
Клермон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Клермон, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Клермон
Клермон-Ферран
16АлжирврАлександр Укиджа
2ФранциязщМаксим Колен
29МартиниказщКристоф Эрей
38СенегалзщСадибу Сане
3ФранциязщМатьё Юдоль
25ФранцияпзАртюр Атта
27ГаитипзДенли Жан Жак
11КамерунпзДидье Ламкель Зе
18СенегалнпЛамин Камара
37СенегалнпИбу Сане
10ГрузиянпЖорж Микаутадзе
99СенегалврМори Дио
17ФранциязщАнди Пельмар
4ФранциязщКрислен Матсима
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
3БразилиязщНето Боржес
25ФранцияпзЖоан Гастьен
6МалипзХабиб Кейта
10АвстрияпзМухаммед Чам Сарачевич
26ФранцияпзАлан Виржиньюс
8ФранциянпБилаль Бутобба
23ЯмайканпШамар Николсон
Главные тренеры
РумынияЛасло Болони
ФранцияПаскаль Гастьен
История личных встреч
05.01.2024Кубок Франции1/32 финалаМетц1 : 1 1 : 3Клермон
27.08.2023Франция - Лига 13-й турКлермон0 : 1Метц
17.04.2022Франция - Лига 132-й турМетц1 : 1Клермон
29.08.2021Франция - Лига 14-й турКлермон2 : 2Метц
18.01.2019Франция - Лига 221-й турМетц1 : 2Клермон
11.08.2018Франция - Лига 23-й турКлермон2 : 3Метц
07.03.2016Франция - Лига 229-й турКлермон2 : 1Метц
16.10.2015Франция - Лига 211-й турМетц2 : 2Клермон
03.03.2024Франция - Лига 124-й тур0 : 2Метц
23.02.2024Франция - Лига 123-й турМетц1 : 2
18.02.2024Франция - Лига 122-й тур3 : 0Метц
09.02.2024Франция - Лига 121-й тур1 : 1Метц
04.02.2024Франция - Лига 120-й турМетц1 : 2
02.03.2024Франция - Лига 124-й турКлермон1 : 5
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур0 : 0Клермон
18.02.2024Франция - Лига 122-й тур3 : 1Клермон
11.02.2024Франция - Лига 121-й турКлермон1 : 1
04.02.2024Франция - Лига 120-й тур4 : 0Клермон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2455
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2442
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс2542
5
Лига Европы
Лилль2441
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2436
8 Ренн2435
9 Реймс2434
10 Лион2531
11 Тулуза2429
12 Монпелье2526
13 Страсбург2426
14 Нант2425
15 Лорьян2525
16 Гавр2424
17
Зона вылета
Метц2420
18
Зона вылета
Клермон2417

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