Метц - Клермон 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Клермон, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Клермон
Клермон-Ферран
|16
|вр
|Александр Укиджа
|2
|зщ
|Максим Колен
|29
|зщ
|Кристоф Эрей
|38
|зщ
|Садибу Сане
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|25
|пз
|Артюр Атта
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|11
|пз
|Дидье Ламкель Зе
|18
|нп
|Ламин Камара
|37
|нп
|Ибу Сане
|10
|нп
|Жорж Микаутадзе
|99
|вр
|Мори Дио
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|4
|зщ
|Крислен Матсима
|5
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|3
|зщ
|Нето Боржес
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|6
|пз
|Хабиб Кейта
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|26
|пз
|Алан Виржиньюс
|8
|нп
|Билаль Бутобба
|23
|нп
|Шамар Николсон
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|05.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 1 : 3
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|18.01.2019
|Франция - Лига 2
|21-й тур
|1 : 2
|11.08.2018
|Франция - Лига 2
|3-й тур
|2 : 3
|07.03.2016
|Франция - Лига 2
|29-й тур
|2 : 1
|16.10.2015
|Франция - Лига 2
|11-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|23.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|09.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 5
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|55
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|24
|42
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|24
|36
|8
|Ренн
|24
|35
|9
|Реймс
|24
|34
|10
|Лион
|25
|31
|11
|Тулуза
|24
|29
|12
|Монпелье
|25
|26
|13
|Страсбург
|24
|26
|14
|Нант
|24
|25
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Гавр
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Метц
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Клермон
|24
|17