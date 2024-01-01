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Питтсбург Пингвинз - Эдмонтон Ойлерз 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
10 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 10 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
США Майк Салливан
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1Питтсбург Пингвинз
24.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 7Эдмонтон Ойлерз
25.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 3Питтсбург Пингвинз
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 5Эдмонтон Ойлерз
02.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 2Питтсбург Пингвинз
21.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Питтсбург Пингвинз
02.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
14.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 1Эдмонтон Ойлерз
24.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 6 ОТПиттсбург Пингвинз
02.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3Питтсбург Пингвинз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 6
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 3
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1Питтсбург Пингвинз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Питтсбург Пингвинз
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Питтсбург Пингвинз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БЭдмонтон Ойлерз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Эдмонтон Ойлерз
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
04.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1Питтсбург Пингвинз
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Эдмонтон Ойлерз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6490
2 Бостон Брюинз6589
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6382
5 Торонто Мэйпл Лифс6380
6 Филадельфия Флайерз6474
7 Детройт Ред Уингз6372
8 Тампа-Бэй Лайтнинг6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6270
10 Вашингтон Кэпиталз6167
11 Нью-Джерси Дэвилз6466
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6164
14 Монреаль Канадиенс6358
15 Оттава Сенаторз6154
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6589
2 Даллас Старз6587
3 Виннипег Джетс6285
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6279
6 Нэшвилл Предаторз6577
7 Лос-Анджелес Кингз6275
8 Вегас Голден Найтс6373
9 Калгари Флэймз6267
10 Сент-Луис Блюз6367
11 Сиэтл Кракен6367
12 Миннесота Уайлд6467
13 Аризона Койотс6457
14 Анахайм Дакс6349
15 Сан-Хосе Шаркс6237
16 Чикаго Блэкхоукс6337

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