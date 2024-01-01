Питтсбург Пингвинз - Эдмонтон Ойлерз 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
10 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 10 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Крис Ноблох
История личных встреч
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|24.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|25.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|14.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|24.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|02.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|04.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|64
|90
|2
|Бостон Брюинз
|65
|89
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|62
|84
|4
|Каролина Харрикейнз
|63
|82
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|80
|6
|Филадельфия Флайерз
|64
|74
|7
|Детройт Ред Уингз
|63
|72
|8
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|64
|72
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|62
|70
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|61
|67
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|61
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|63
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|61
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|65
|89
|2
|Даллас Старз
|65
|87
|3
|Виннипег Джетс
|62
|85
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|62
|79
|6
|Нэшвилл Предаторз
|65
|77
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|62
|75
|8
|Вегас Голден Найтс
|63
|73
|9
|Калгари Флэймз
|62
|67
|10
|Сент-Луис Блюз
|63
|67
|11
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|12
|Миннесота Уайлд
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|64
|57
|14
|Анахайм Дакс
|63
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|62
|37
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|37