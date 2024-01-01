Лацио - Удинезе 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
11 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Удинезе, которое состоится 11 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Удинезе
Удине
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|5
|пз
|Матиас Весино
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|40
|вр
|Мадука Окойе
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|12
|зщ
|Хассан Камара
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|4
|пз
|Санди Ловрич
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|26
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Габриэле Чоффи
История личных встреч
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|0 : 1
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|18.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|02.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 4
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|22.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|12.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|27
|42
|9
|Лацио
|27
|40
|10
|Монца
|28
|39
|11
|Торино
|28
|38
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Верона
|28
|26
|14
|Кальяри
|28
|26
|15
|Лечче
|28
|25
|16
|Эмполи
|28
|25
|17
|Удинезе
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|28
|14