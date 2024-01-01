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Лацио - Удинезе 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
11 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Лацио
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Удинезе, которое состоится 11 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Удинезе
Удине
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
23 Албания зщ Эльсеид Хюсай
5 Уругвай пз Матиас Весино
32 Италия пз Данило Катальди
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
17 Италия нп Чиро Иммобиле
20 Италия нп Маттиа Дзакканьи
40 Нигерия вр Мадука Окойе
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
30 Аргентина зщ Лаутаро Хианетти
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
12 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
24 Сербия пз Лазар Самарджич
4 Словения пз Санди Ловрич
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
26 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Габриэле Чоффи
История личных встреч
07.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе1 : 2Лацио
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Удинезе0 : 1Лацио
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Лацио0 : 0Удинезе
20.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Удинезе1 : 1Лацио
18.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0 ДВУдинезе
02.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Лацио4 : 4Удинезе
21.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Удинезе0 : 1Лацио
29.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Лацио1 : 3Удинезе
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Удинезе0 : 0Лацио
01.12.2019 Италия - Серия А 14-й тур Лацио3 : 0Удинезе
05.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 3 : 0Лацио
01.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Лацио0 : 1
26.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 2 : 1Лацио
22.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур 0 : 2Лацио
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Лацио1 : 2
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Удинезе1 : 1
24.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 2 : 0Удинезе
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Удинезе1 : 1
12.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур 0 : 1Удинезе
03.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Удинезе0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Милан2859
3
Лига чемпионов
Ювентус2858
4
Лига чемпионов
Болонья2851
5
Лига Европы
Рома2747
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2844
8 Фиорентина2742
9 Лацио2740
10 Монца2839
11 Торино2838
12 Дженоа2833
13 Верона2826
14 Кальяри2826
15 Лечче2825
16 Эмполи2825
17 Удинезе2724
18
Зона вылета
Фрозиноне2824
19
Зона вылета
Сассуоло2823
20
Зона вылета
Салернитана2814

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