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Саарбрюккен - Боруссия М 12 Марта прямая трансляция

12 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/4 финала
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Саарбрюккен
Боруссия М

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саарбрюккен - Боруссия М, которое состоится 12 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Германия вр Тим Шрайбер
16 Германия зщ Бьярне Тёльке
29 Германия зщ Лукас Бёдер
8 Германия пз Мануэль Цайц
7 Германия пз Калоджеро Риццуто
33 Германия пз Лука Кербер
6 Германия пз Патрик Зонтхаймер
19 Германия пз Марцель Гаус
10 Германия пз Касим Рабихич
25 Франция нп Амин Наифи
9 Германия нп Кай Брюнкер
33 Германия вр Мориц Николас
18 Австрия зщ Штефан Лайнер
3 Япония зщ Коу Итакура
8 Германия зщ Юлиан Вайгль
13 США зщ Теозон-Жордан Сибачо
27 Германия пз Рокко Райц
10 Германия пз Флориан Нойхаус
30 Швейцария нп Нико Эльведи
29 США нп Джозеф Скалли
9 Франция нп Франк Онора
25 Германия нп Робин Хак
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Саарбрюккен2 : 0
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала Саарбрюккен2 : 1
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Саарбрюккен2 : 1
09.06.2020 Кубок Германии 1/2 финала Саарбрюккен0 : 3
03.03.2020 Кубок Германии 1/4 финала Саарбрюккен1 : 1 7 : 6
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Боруссия М3 : 3
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 1 : 1Боруссия М
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Боруссия М5 : 2
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур 2 : 0Боруссия М
10.02.2024 Германия - Бундеслига 21-й тур Боруссия М0 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Карлсруэ
2 : 1
Берзенбрюк
Боруссия М
0 : 7
Зандхаузен
Ганновер-96
3 : 3 4 : 2
Айнтрахт Б
Шальке-04
1 : 3
Карл Цейсс
Герта
0 : 5
Балинген
Штутгарт
0 : 4
Атлас Д
Санкт-Паули
0 : 5
Виктория 1904
Вердер
3 : 2
Обернойланд
Нюрнберг
1 : 9
Шотт
Боруссия Д
1 : 6
Тойтония Оттензен
Байер
0 : 8
Гютерсло
Хольштайн
0 : 2
Эльверсберг
Майнц
0 : 1
Галлешер
Гройтер Фюрт
0 : 1
Арминия
Бохум
2 : 2 4 : 1
Ростокер
Хайденхайм
0 : 8
Рот-Вайсс Эс
Гамбург
3 : 4 ДВ
Иллертиссен
Фортуна
1 : 3
Маккаби Б
Вольфсбург
0 : 6
Рот-Вайсс К
Кайзерслаутерн
0 : 5
Локомотив Лейпциг
Айнтрахт Ф
0 : 7
Оберахерн
Фрайбург
0 : 2
Унтерхахинг
Аугсбург
2 : 0
Энерги
Падерборн 07
0 : 7
Франкфурт
Ганза Р
1 : 1 0 : 3
Астория Вальдорф
Унион
0 : 4
Хомбург
Дармштадт 98
3 : 0
Ян
Магдебург
1 : 2
Любек
Хоффенхайм
1 : 4
Оснабрюк
Кёльн
1 : 3 ДВ
Пройссен Мюнстер
Бавария
0 : 4
Веен
РБ Лейпциг
2 : 3
1/16 финала
Штутгарт
Унион
1 : 0
Вольфсбург
РБ Лейпциг
1 : 0
Санкт-Паули
Шальке-04
2 : 1 ДВ
Хомбург
Гройтер Фюрт
2 : 1
Унтерхахинг
Фортуна
3 : 6 ДВ
Кайзерслаутерн
Кёльн
3 : 2
Арминия
Гамбург
1 : 1 3 : 4
Боруссия М
Хайденхайм
3 : 1
Зандхаузен
Байер
2 : 5
Хольштайн
Магдебург
3 : 3 3 : 4
Фрайбург
Падерборн 07
1 : 3
Боруссия Д
Хоффенхайм
1 : 0
Виктория 1904
Айнтрахт Ф
0 : 2
Саарбрюккен
Бавария
2 : 1
Нюрнберг
Ганза Р
3 : 2 ДВ
Герта
Майнц
3 : 0
1/8 финала
Магдебург
Фортуна
1 : 2
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
2 : 0
Хомбург
Санкт-Паули
1 : 4
Боруссия М
Вольфсбург
1 : 0 ДВ
Байер
Падерборн 07
3 : 1
Саарбрюккен
Айнтрахт Ф
2 : 0
Герта
Гамбург
3 : 3 5 : 3
Штутгарт
Боруссия Д
2 : 0
1/4 финала
Санкт-Паули
Фортуна
2 : 2 3 : 4
Герта
Кайзерслаутерн
1 : 3
Байер
Штутгарт
3 : 2
Саарбрюккен
Боруссия М
12.03
1/2 финала
Кайзерслаутерн
WQF1
02.04
Байер
Фортуна
03.04

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