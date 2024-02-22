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Брайтон энд Хоув Альбион - Рома 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Рома, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Рома
Рим, Италия
23 Англия вр Джейсон Стил
2 Гана зщ Тарик Лэмпти
5 Англия зщ Льюис Данк
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
11 Шотландия пз Билли Гилмор
13 Германия пз Паскаль Грос
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
14 Англия пз Адам Лаллана
31 Испания пз Ансу Фати
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
99 Сербия вр Миле Свилар
19 Турция зщ Зеки Челик
23 Италия зщ Джанлука Манчини
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
52 Италия пз Эдоардо Бове
16 Аргентина пз Леандро Паредес
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
35 Италия пз Томмазо Бальданци
59 Польша нп Никола Залевски
92 Италия нп Стефан Эль-Шаарави
17 Иран нп Сердар Азмун
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Рома4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Рома4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 2 : 2Рома
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Рома4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 4Рома
26.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Рома3 : 2
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Рома1 : 1 4 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 14.03
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 14.03
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 14.03
Карабах
Байер
2 : 2 14.03
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 14.03
Марсель
Вильярреал
4 : 0 14.03
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 14.03
Милан
Славия П
4 : 2 14.03

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