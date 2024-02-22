Брайтон энд Хоув Альбион - Рома 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Рома, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Рома
Рим, Италия
|23
|вр
|Джейсон Стил
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|5
|зщ
|Льюис Данк
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|11
|пз
|Билли Гилмор
|13
|пз
|Паскаль Грос
|24
|пз
|Симон Адингра
|14
|пз
|Адам Лаллана
|31
|пз
|Ансу Фати
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|59
|нп
|Никола Залевски
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|17
|нп
|Сердар Азмун
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|14.03
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|14.03
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|14.03
| Карабах
Байер
|2 : 2
|14.03
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|14.03
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|14.03
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|14.03
| Милан
Славия П
|4 : 2
|14.03