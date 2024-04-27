ПСЖ - Гавр 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
27 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Гавр, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Гавр
Гавр
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|30
|вр
|Артур Десма
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|4
|зщ
|Готье Льорис
|14
|пз
|Далер Кузяев
|8
|пз
|Ясин Кехта
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
|28
|нп
|Андре Айю
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Лука Элснер
История личных встреч
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.07.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|0 : 9
|19.04.2009
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|15.11.2008
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 3
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 4
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 4
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|69
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|30
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|30
|53
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Ницца
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|30
|46
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Марсель
|30
|41
|9
|Лион
|30
|41
|10
|Реймс
|30
|40
|11
|Тулуза
|30
|37
|12
|Монпелье
|30
|36
|13
|Страсбург
|30
|36
|14
|Нант
|30
|31
|15
|Метц
|30
|29
|16
|Гавр
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|30
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|30
|22