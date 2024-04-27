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ПСЖ - Гавр 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
27 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
ПСЖ
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Гавр, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Гавр
Гавр
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Франция нп Килиан Мбаппе
29 Франция нп Брэдли Баркола
30 Франция вр Артур Десма
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
27 Кот-д'Ивуар зщ Кристофер Опери
4 Франция зщ Готье Льорис
14 Россия пз Далер Кузяев
8 Марокко пз Ясин Кехта
5 Марокко пз Уссама Таргаллин
23 Франция нп Хосуэ Казимир
28 Гана нп Андре Айю
11 США нп Эммануэль Сабби
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Словения Лука Элснер
История личных встреч
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Гавр0 : 2ПСЖ
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 0Гавр
12.07.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Гавр0 : 9ПСЖ
19.04.2009 Франция - Лига 1 32-й тур ПСЖ3 : 0Гавр
15.11.2008 Франция - Лига 1 14-й тур Гавр1 : 3ПСЖ
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 1 : 4ПСЖ
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур ПСЖ4 : 1
16.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 4ПСЖ
10.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 3
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур ПСЖ1 : 1
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Гавр0 : 1
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Гавр0 : 1
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 1 : 1Гавр
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Гавр0 : 2
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 1Гавр
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3069
2
Лига чемпионов
Монако3058
3
Лига чемпионов
Брест3053
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3052
5
Лига Европы
Ницца3048
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3046
7 Ренн3042
8 Марсель3041
9 Лион3041
10 Реймс3040
11 Тулуза3037
12 Монпелье3036
13 Страсбург3036
14 Нант3031
15 Метц3029
16 Гавр3028
17
Зона вылета
Лорьян3026
18
Зона вылета
Клермон3022

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