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Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), 18 006 зрителей (100% при вместимости 18 006)
08 Мая 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 2-й матч
Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада);
Нью-Йорк Рейнджерс
Перерыв
3 : 3ОТ
Каролина Харрикейнз

  • 10:53
    1:0
    Алекси Лафреньер
  • 27:32
    2:2
    Алекси Лафреньер
  • 46:07
    3:3
    Крис Крайдер
0'
20'
40'
60'
  • 15:07
    1:1
    Джейк Гюнцель
  • 19:54
    1:2
    Дмитрий Орлов
  • 38:18
    2:3
    Джейк Гюнцель
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 08 Мая 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Каролина Харрикейнз
Роли
31РоссияврИгорь Шестёркин
32СШАврДжонатан Куик
4КанадазщБрэйден Шнайдер
8СШАзщДжейкоб Труба
23СШАзщАдам Фокс
55СШАзщРайан Линдгрен
56ШвециязщЭрик Густафссон
79СШАзщК'Андре Миллер
10РоссиянпАртемий Панарин
13КанаданпАлекси Лафреньер
16СШАнпВинсент Трочек
20СШАнпКрис Крайдер
21КанаданпБаркли Гудроу
24ФинляндиянпКаапо Какко
26СШАнпДжимми Веси
50КанаданпУилл Кайлли
73КанаданпМэтт Ремпе
91ШвециянпАлександер Веннберг
93ШвециянпМика Зибанеджад
96СШАнпДжек Рослович
31ДанияврФредерик Андерсен
52РоссияврПётр Кочетков
5СШАзщДжейлен Чатфилд
7РоссиязщДмитрий Орлов
8КанадазщБрент Бёрнс
74СШАзщДжейккоб Славин
76СШАзщБрэди Шей
77СШАзщТони Деанджело
11КанаданпДжордан Стаал
18СШАнпДжек Друри
20ФинляндиянпСебастьян Ахо
23СШАнпСтефан Ноэсен
24КанаданпСет Джарвис
37РоссиянпАндрей Свечников
48КанаданпДжордан Мартинук
59СШАнпДжейк Гюнцель
82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
88ЧехиянпМартин Нечас
44КанаданпМакс Комтуа
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаРод Бриндамор
История личных встреч
05.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Каролина Харрикейнз
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
03.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 6Каролина Харрикейнз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1Каролина Харрикейнз
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Каролина Харрикейнз
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Каролина Харрикейнз
31.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 7-й матч Каролина Харрикейнз2 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
29.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 6-й матч Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Каролина Харрикейнз
05.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Каролина Харрикейнз
29.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч 2 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч 1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
05.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Каролина Харрикейнз
01.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз6 : 3
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч 3 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
26.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч 2 : 3Каролина Харрикейнз
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз5 : 3
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
4
1
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ 2 : 1 2 : 1 ОТ
4
3
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
4
1
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
1
4
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 0 : 1
4
2
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 2 : 0 2 : 1
4
3
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
4 : 3 08.0510.0512.0514.0517.0519.05
1
0
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
1 : 5 09.0511.0513.0515.0518.0520.05
0
1
1/2 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
08.0510.0512.0514.0516.0518.0520.05
0
0
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
09.0511.0513.0515.0517.0519.0521.05
0
0

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