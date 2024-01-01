Алания - Родина 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
08 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Родина, которое состоится 08 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Родина
Москва
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Евгений Игоревич Калешин
|Евгений Игоревич Калешин
|Франк Себриан Артига
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 2
|13.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 3
|24.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 3
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|3 : 3
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|4 : 1
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|30
|57
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|30
|55
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|30
|53
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|30
|48
|5
|Родина
|30
|46
|6
|Алания
|30
|42
|7
|Нефтехимик
|30
|42
|8
|Тюмень
|30
|42
|9
|Енисей
|30
|41
|10
|СКА-Хабаровск
|30
|41
|11
|Шинник
|30
|41
|12
|КАМАЗ
|30
|40
|13
|Торпедо М
|30
|39
|14
|Черноморец
|30
|33
|15
|Ленинградец
|30
|30
| 16
Зона вылета
|Сокол
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Кубань
|30
|23