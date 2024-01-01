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Алания - Родина 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
08 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Алания
Родина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Родина, которое состоится 08 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Евгений Игоревич Калешин
Испания Франк Себриан Артига
Испания Франк Себриан Артига
История личных встреч
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Родина1 : 2Алания
13.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Алания1 : 3Родина
24.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Родина1 : 3Алания
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Алания1 : 1
28.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур 3 : 3Алания
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Алания3 : 0
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Алания1 : 2
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 4 : 1Алания
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Родина1 : 1
30.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Родина1 : 1
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 2 : 1Родина
19.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Родина1 : 2
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Родина2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3057
2
Повышение
Динамо Мх3055
3
Плей-офф за повышение
Акрон3053
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3048
5 Родина3046
6 Алания3042
7 Нефтехимик3042
8 Тюмень3042
9 Енисей3041
10 СКА-Хабаровск3041
11 Шинник3041
12 КАМАЗ3040
13 Торпедо М3039
14 Черноморец3033
15 Ленинградец3030
16
Зона вылета
Сокол3028
17
Зона вылета
Волгарь3027
18
Зона вылета
Кубань3023

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