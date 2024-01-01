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Даллас Старз - Колорадо Эвеланш 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
08 Мая 2024 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 1-й матч
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
Даллас Старз
Перерыв
3 : 0
Колорадо Эвеланш

  • 07:26
    1:0
    Райан Сутер
  • 10:55
    2:0
    Уайатт Джонстон
  • 16:56
    3:0
    Джейми Бенн
0'
20'
40'
60'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 08 Мая 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Даллас Старз
    Даллас
    Колорадо Эвеланш
    Денвер
    29СШАврДжейк Эттингер
    41КанадаврСкотт Уэджвуд
    3КанадазщКристофер Танев
    4ФинляндиязщМиро Хейсканен
    5ШвециязщНильс Лундквист
    20СШАзщРайан Сутер
    23ФинляндиязщЭса Линделль
    55КанадазщТомас Харли
    11КанаданпЛоган Стэнковен
    12ЧехиянпРадек Факса
    14КанаданпДжейми Бенн
    15СШАнпКрэйг Смит
    16СШАнпДжо Павелски
    18КанаданпСэм Стил
    21СШАнпДжейсон Робертсон
    24ФинляндиянпРоопе Хинц
    53КанаданпУайатт Джонстон
    63РоссиянпЕвгений Дадонов
    91КанаданпТайлер Сегин
    95КанаданпМэтт Дюшейн
    40РоссияврАлександр Георгиев
    60ФинляндияврЮстус Аннунен
    3СШАзщДжек Джонсон
    7КанадазщДевон Тэйвз
    8КанадазщКейл Макар
    26КанадазщШон Уокер
    42КанадазщДжош Мэнсон
    49КанадазщСамуэль Жирар
    9СШАнпЗак Паризе
    11КанаданпЭндрю Кольяно
    12СШАнпБрэндон Дьюхейм
    13РоссиянпВалерий Ничушкин
    20СШАнпРосс Колтон
    28СШАнпМайлз Вуд
    29КанаданпНатан Маккиннон
    37СШАнпКейси Миттельштадт
    62ФинляндиянпАрттури Лехконен
    73РоссиянпЯков Тренин
    96ФинляндиянпМикко Рантанен
    14СШАнпКрис Вагнер
    Главные тренеры
    КанадаПитер Дебур
    КанадаДжаред Беднар
    История личных встреч
    08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 7Даллас Старз
    28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1Даллас Старз
    05.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
    19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 6Колорадо Эвеланш
    04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз3 : 1Колорадо Эвеланш
    02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш4 : 3 ОТДаллас Старз
    02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2Даллас Старз
    04.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз7 : 3Колорадо Эвеланш
    27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Даллас Старз
    22.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 БКолорадо Эвеланш
    06.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 7-й матч Даллас Старз2 : 1
    04.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 6-й матч 2 : 0Даллас Старз
    02.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Даллас Старз3 : 2
    30.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч 2 : 4Даллас Старз
    28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч 2 : 3 ОТДаллас Старз
    01.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч 3 : 6Колорадо Эвеланш
    28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Колорадо Эвеланш5 : 1
    27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Колорадо Эвеланш6 : 2
    24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч 2 : 5Колорадо Эвеланш
    22.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч 7 : 6Колорадо Эвеланш
    Турнирная таблица
    1/4 финала - Восток
    Команда1234567Счет в серии
    Каролина Харрикейнз
    Нью-Йорк Айлендерс
    		3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
    4
    1
    Бостон Брюинз
    Торонто Мэйпл Лифс
    		5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ 2 : 1 2 : 1 ОТ
    4
    3
    Флорида Пантерз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    		3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
    4
    1
    Нью-Йорк Рейнджерс
    Вашингтон Кэпиталз
    		4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
    4
    0
    1/4 финала - Запад
    Команда1234567Счет в серии
    Виннипег Джетс
    Колорадо Эвеланш
    		7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
    1
    4
    Ванкувер Кэнакс
    Нэшвилл Предаторз
    		4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 0 : 1
    4
    2
    Даллас Старз
    Вегас Голден Найтс
    		3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 2 : 0 2 : 1
    4
    3
    Эдмонтон Ойлерз
    Лос-Анджелес Кингз
    		7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
    4
    1
    1/2 финала - Восток
    Команда1234567Счет в серии
    Нью-Йорк Рейнджерс
    Каролина Харрикейнз
    		4 : 3 08.0510.0512.0514.0517.0519.05
    1
    0
    Флорида Пантерз
    Бостон Брюинз
    		1 : 5 09.0511.0513.0515.0518.0520.05
    0
    1
    1/2 финала - Запад
    Команда1234567Счет в серии
    Даллас Старз
    Колорадо Эвеланш
    		08.0510.0512.0514.0516.0518.0520.05
    0
    0
    Ванкувер Кэнакс
    Эдмонтон Ойлерз
    		09.0511.0513.0515.0517.0519.0521.05
    0
    0

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