Лацио - Верона 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
27 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Верона, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Верона
Верона
|35
|вр
|Христос Мандас
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|15
|зщ
|Николо Казале
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|19
|нп
|Валентин Кастельянос
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|42
|зщ
|Диего Коппола
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|25
|пз
|Суат Сердар
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|17
|нп
|Тейянни Нослин
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Марко Барони
История личных встреч
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|06.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|2 : 0
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 3
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|4 : 1
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 5
|05.02.2020
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|19.02.2018
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|23.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|4 : 1
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|02.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|86
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|33
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|64
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|33
|62
| 5
Лига Европы
|Рома
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|32
|54
|7
|Лацио
|33
|52
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Фиорентина
|32
|47
|10
|Торино
|33
|46
|11
|Монца
|33
|43
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|33
|35
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Верона
|33
|31
|16
|Эмполи
|33
|31
|17
|Удинезе
|33
|28
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|33
|28
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|33
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|33
|15