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Лацио - Верона 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
27 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Лацио
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Верона, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Верона
Верона
35 Греция вр Христос Мандас
4 Испания зщ Патрисио Габаррон
13 Италия зщ Алессио Романьоли
15 Италия зщ Николо Казале
23 Албания зщ Эльсеид Хюсай
77 Черногория зщ Адам Марушич
8 Франция пз Маттео Гендузи
32 Италия пз Данило Катальди
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
19 Аргентина нп Валентин Кастельянос
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
18 Франция зщ Фабьен Сентонс
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
42 Италия зщ Диего Коппола
32 Колумбия зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо
25 Германия пз Суат Сердар
33 Словакия пз Ондрей Дуда
8 Сербия пз Дарко Лазович
31 Словакия нп Томаш Суслов
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
17 Нидерланды нп Тейянни Нослин
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Италия Марко Барони
История личных встреч
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Верона1 : 1Лацио
06.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Верона1 : 1Лацио
11.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Лацио2 : 0Верона
21.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Лацио3 : 3Верона
24.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Верона4 : 1Лацио
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Верона0 : 1Лацио
12.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Лацио1 : 2Верона
26.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Верона1 : 5Лацио
05.02.2020 Италия - Серия А 17-й тур Лацио0 : 0Верона
19.02.2018 Италия - Серия А 25-й тур Лацио2 : 0Верона
23.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Лацио2 : 1
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 1Лацио
12.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Лацио4 : 1
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 1 : 0Лацио
02.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 2 : 0Лацио
20.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Верона1 : 0
15.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 2 : 2Верона
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Верона1 : 2
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 1Верона
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Верона1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3386
2
Лига чемпионов
Милан3369
3
Лига чемпионов
Ювентус3364
4
Лига чемпионов
Болонья3362
5
Лига Европы
Рома3358
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3254
7 Лацио3352
8 Наполи3349
9 Фиорентина3247
10 Торино3346
11 Монца3343
12 Дженоа3339
13 Лечче3335
14 Кальяри3332
15 Верона3331
16 Эмполи3331
17 Удинезе3328
18
Зона вылета
Фрозиноне3328
19
Зона вылета
Сассуоло3326
20
Зона вылета
Салернитана3315

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