Атлетико М - Атлетик Б 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
27 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Атлетик Б, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|24
|пз
|Пабло Барриос
|12
|нп
|Самуэл Лино
|10
|нп
|Анхель Корреа
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|1
|вр
|Унай Симон
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|19
|зщ
|Иманол Гарсия де Альбенис
|24
|пз
|Беньят Прадос
|16
|пз
|Иньиго Руис
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|29.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|07.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|13.01.2022
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|10.03.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 2
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.04.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|19.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 4 : 2
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Атлетико» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|81
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|70
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|32
|68
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|32
|51
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Вильярреал
|32
|42
|10
|Хетафе
|32
|40
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Севилья
|32
|37
|13
|Лас-Пальмас
|32
|37
|14
|Алавес
|32
|35
|15
|Райо Вальекано
|32
|34
|16
|Мальорка
|32
|31
|17
|Сельта
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|32
|14