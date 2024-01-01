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Атлетико М - Атлетик Б 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
27 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Атлетико М
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Атлетик Б, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
20БельгияпзАксель Витсель
14ИспанияпзМаркос Льоренте
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
24ИспанияпзПабло Барриос
12БразилиянпСамуэл Лино
10АргентинанпАнхель Корреа
7ФранциянпАнтуан Гризманн
1ИспанияврУнай Симон
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
19ИспаниязщИманол Гарсия де Альбенис
24ИспанияпзБеньят Прадос
16ИспанияпзИньиго Руис
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
29.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчАтлетик Б3 : 0Атлетико М
07.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчАтлетико М0 : 1Атлетик Б
16.12.2023Испания - Примера17-й турАтлетик Б2 : 0Атлетико М
19.02.2023Испания - Примера22-й турАтлетико М1 : 0Атлетик Б
15.10.2022Испания - Примера9-й турАтлетик Б0 : 1Атлетико М
30.04.2022Испания - Примера34-й турАтлетик Б2 : 0Атлетико М
13.01.2022Суперкубок Испании1/2 финалаАтлетико М1 : 2Атлетик Б
18.09.2021Испания - Примера5-й турАтлетико М0 : 0Атлетик Б
25.04.2021Испания - Примера32-й турАтлетик Б2 : 1Атлетико М
10.03.2021Испания - Примера18-й турАтлетико М2 : 1Атлетик Б
21.04.2024Испания - Примера32-й тур2 : 0Атлетико М
16.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матч4 : 2Атлетико М
13.04.2024Испания - Примера31-й турАтлетико М3 : 1
10.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчАтлетико М2 : 1
01.04.2024Испания - Примера30-й тур1 : 2Атлетико М
19.04.2024Испания - Примера32-й турАтлетик Б1 : 1
14.04.2024Испания - Примера31-й турАтлетик Б1 : 1
06.04.2024Кубок ИспанииФиналАтлетик Б1 : 1 4 : 2
31.03.2024Испания - Примера30-й тур2 : 0Атлетик Б
16.03.2024Испания - Примера29-й турАтлетик Б2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Атлетико» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3281
2
Лига чемпионов
Барселона3270
3
Лига чемпионов
Жирона3268
4
Лига чемпионов
Атлетико М3261
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3251
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Вильярреал3242
10 Хетафе3240
11 Осасуна3239
12 Севилья3237
13 Лас-Пальмас3237
14 Алавес3235
15 Райо Вальекано3234
16 Мальорка3231
17 Сельта3231
18
Зона вылета
Кадис3225
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3214

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