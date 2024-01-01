23:33 ()
Онлайн трансляции
Пятница 26 апреля
Суббота 27 апреля
Свернуть список

Халл Сити - Ипсвич Таун 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
27 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Халл Сити
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ипсвич Таун3 : 0Халл Сити
23.02.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 31-й тур Халл Сити0 : 1Ипсвич Таун
24.11.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 14-й тур Ипсвич Таун0 : 3Халл Сити
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Ипсвич Таун0 : 2Халл Сити
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Халл Сити2 : 0Ипсвич Таун
13.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ипсвич Таун0 : 3Халл Сити
18.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Халл Сити2 : 2Ипсвич Таун
23.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Ипсвич Таун0 : 1Халл Сити
20.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Халл Сити3 : 0Ипсвич Таун
24.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 3Халл Сити
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 0 : 0Халл Сити
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Халл Сити3 : 0
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Халл Сити2 : 2
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 1 : 3Халл Сити
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Ипсвич Таун1 : 1
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Ипсвич Таун0 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ипсвич Таун3 : 2
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 0 : 1Ипсвич Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4494
2
Повышение
Лидс Юнайтед4490
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4389
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4484
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4469
8 Ковентри Сити4363
9 Мидлсбро4463
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close