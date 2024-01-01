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Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерз 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
28 Апреля 2024 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 4-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерз, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Канада Пол Морис
История личных встреч
26.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 5Флорида Пантерз
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Флорида Пантерз3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
18.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 9Флорида Пантерз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3Флорида Пантерз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 6Флорида Пантерз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 0Флорида Пантерз
01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 4Флорида Пантерз
26.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 5Флорида Пантерз
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Флорида Пантерз3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
18.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 4
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4
26.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 5Флорида Пантерз
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Флорида Пантерз3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 27.0430.0402.0504.05
3
0
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 28.0430.0402.0504.05
2
1
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 28.0429.0401.0504.05
3
0
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 27.0429.0401.0503.0505.05
2
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 27.0428.0430.0402.0504.05
1
1
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 27.0429.0430.0403.0505.05
1
1
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 28.0429.0401.0503.0505.05
0
2
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ27.0429.0401.0503.0505.05
1
1

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