Астон Вилла - Челси 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
27 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Челси, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Челси
Лондон
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|6
|пз
|Дуглас Луис
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|28
|вр
|Джордже Петрович
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|23
|пз
|Конор Галлахер
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|07.02.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 0-й матч
|1 : 3
|26.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|11.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|15.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|77
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|76
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|34
|74
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|53
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|48
|9
|Челси
|32
|47
|10
|Борнмут
|34
|45
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|44
|12
|Вулверхэмптон
|34
|43
|13
|Фулхэм
|34
|42
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Брентфорд
|34
|35
|16
|Эвертон
|34
|33
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|34
|16