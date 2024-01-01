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Астон Вилла - Челси 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
27 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Астон Вилла
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Челси, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Челси
Лондон
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
7ШотландияпзДжон Макгинн
6БразилияпзДуглас Луис
8БельгияпзЮри Тилеманс
31ЯмайканпЛеон Бэйли
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
28СербияврДжордже Петрович
2ФранциязщАксель Дисаси
14АнглиязщТрево Чалоба
6БразилиязщТьяго Силва
3ИспаниязщМарк Кукурелья
23АнглияпзКонор Галлахер
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
20АнглияпзКоул Палмер
10УкраинапзМихаил Мудрик
11АнглиянпНони Мадуэке
15СенегалнпНиколас Джексон
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
АргентинаМаурисио Почеттино
История личных встреч
07.02.2024Кубок Англии1/16 финала. 0-й матчАстон Вилла1 : 3Челси
26.01.2024Кубок Англии1/16 финала. 4-й матчЧелси0 : 0Астон Вилла
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турЧелси0 : 1Астон Вилла
01.04.2023Англия - Премьер-лига29-й турЧелси0 : 2Астон Вилла
11.12.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиАстон Вилла1 : 0Челси
16.10.2022Англия - Премьер-лига11-й турАстон Вилла0 : 2Челси
26.12.2021Англия - Премьер-лига19-й турАстон Вилла1 : 3Челси
22.09.2021Англия - Кубок лиги3-й раундЧелси1 : 1 4 : 3Астон Вилла
11.09.2021Англия - Премьер-лига4-й турЧелси3 : 0Астон Вилла
23.05.2021Англия - Премьер-лига38-й турАстон Вилла2 : 1Челси
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турАстон Вилла3 : 1
18.04.2024Лига конференций1/4 финала. 2-й матч2 : 1 3 : 4Астон Вилла
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й тур0 : 2Астон Вилла
11.04.2024Лига конференций1/4 финала. 1-й матчАстон Вилла2 : 1
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й турАстон Вилла3 : 3
23.04.2024Англия - Премьер-лига29-й тур5 : 0Челси
20.04.2024Кубок Англии1/2 финала1 : 0Челси
15.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турЧелси6 : 0
07.04.2024Англия - Премьер-лига32-й тур2 : 2Челси
04.04.2024Англия - Премьер-лига31-й турЧелси4 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3477
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3376
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3474
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Манчестер Юнайтед3353
7 Ньюкасл Юнайтед3350
8 Вест Хэм Юнайтед3448
9 Челси3247
10 Борнмут3445
11 Брайтон энд Хоув Альбион3344
12 Вулверхэмптон3443
13 Фулхэм3442
14 Кристал Пэлас3439
15 Брентфорд3435
16 Эвертон3433
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3416

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