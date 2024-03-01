Брага - Жил Висенте 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
16 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Жил Висенте, которое состоится 16 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Жил Висенте
Барселуш
|1
|вр
|Лима Матеус
|17
|зщ
|Юсафат Мендес
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|18
|зщ
|Витор Карвальо
|5
|пз
|Сердар Саатчи
|28
|пз
|Жоау Моутинью
|7
|пз
|Брума
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|23
|нп
|Симон Банза
|9
|нп
|Абель Руис
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|67
|зщ
|Александри Пинту
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|24
|пз
|Роман Гбане
|76
|пз
|Martim Neto
|8
|нп
|Максим Домингес
|70
|нп
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Али Алипур Гхара
|7
|нп
|Tidjany Toure
Главные тренеры
|Артур Жорже
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|25.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|26.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|08.02.2020
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|23.11.2019
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|1 : 0
|25.08.2019
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|26.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 4
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 3 ДВ
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|11.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 3
|13.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|25
|61
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|25
|55
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|25
|50
|5
|Витория Гимарайнш
|25
|47
|6
|Морейренсе
|25
|39
|7
|Арока
|25
|34
|8
|Жил Висенте
|25
|28
|9
|Боавишта
|25
|28
|10
|Фамаликан
|24
|27
|11
|Каза Пия
|25
|27
|12
|Фаренсе
|25
|26
|13
|Эштрела
|25
|25
|14
|Риу Аве
|25
|24
|15
|Портимоненсе
|25
|23
|16
|Эшторил
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Визела
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|25
|19