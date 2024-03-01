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Брага - Жил Висенте 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
16 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Брага
Жил Висенте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Жил Висенте, которое состоится 16 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Жил Висенте
Барселуш
1БразилияврЛима Матеус
17ШвециязщЮсафат Мендес
15ПортугалиязщПаулу Оливейра
26КолумбиязщКристиан Борха
18БразилиязщВитор Карвальо
5ТурцияпзСердар Саатчи
28ПортугалияпзЖоау Моутинью
7Португалияпз Брума
11ПортугалиянпРожер Фернандеш
23ДР КонгонпСимон Банза
9ИспаниянпАбель Руис
42БразилияврЭндрю да Силва Вентура
67ПортугалиязщАлександри Пинту
13БразилиязщGabriel Pereira Magalhães dos Santos
26ПортугалиязщРубен Фернандеш
23ПортугалиязщЛеонарду Бута
24Кот-д'ИвуарпзРоман Гбане
76ПортугалияпзMartim Neto
8ШвейцариянпМаксим Домингес
70ПортугалиянпФелиш Коррея
9ИраннпАли Алипур Гхара
7ФранциянпTidjany Toure
Главные тренеры
ПортугалияАртур Жорже
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
История личных встреч
28.10.2023Португалия - Примейра9-й турЖил Висенте3 : 3Брага
16.04.2023Португалия - Примейра28-й турБрага1 : 0Жил Висенте
30.10.2022Португалия - Примейра11-й турЖил Висенте0 : 1Брага
13.03.2022Португалия - Примейра26-й турБрага0 : 1Жил Висенте
25.10.2021Португалия - Примейра9-й турЖил Висенте0 : 1Брага
09.05.2021Португалия - Примейра32-й турЖил Висенте1 : 1Брага
26.01.2021Португалия - Примейра15-й турБрага1 : 0Жил Висенте
08.02.2020Португалия - Примейра20-й турБрага2 : 2Жил Висенте
23.11.2019Кубок Португалии4-й раундБрага1 : 0Жил Висенте
25.08.2019Португалия - Примейра3-й турЖил Висенте1 : 1Брага
09.03.2024Португалия - Примейра25-й тур0 : 0Брага
02.03.2024Португалия - Примейра24-й турБрага3 : 0
26.02.2024Португалия - Примейра23-й тур0 : 4Брага
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матч2 : 3 ДВБрага
18.02.2024Португалия - Примейра22-й турБрага2 : 1
11.03.2024Португалия - Примейра25-й турЖил Висенте0 : 0
03.03.2024Португалия - Примейра24-й тур0 : 0Жил Висенте
25.02.2024Португалия - Примейра23-й турЖил Висенте1 : 1
18.02.2024Португалия - Примейра22-й тур1 : 3Жил Висенте
13.02.2024Португалия - Примейра21-й турЖил Висенте0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2462
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2561
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2555
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2550
5 Витория Гимарайнш2547
6 Морейренсе2539
7 Арока2534
8 Жил Висенте2528
9 Боавишта2528
10 Фамаликан2427
11 Каза Пия2527
12 Фаренсе2526
13 Эштрела2525
14 Риу Аве2524
15 Портимоненсе2523
16 Эшторил2522
17
Зона вылета
Визела2521
18
Зона вылета
Шавиш2519

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