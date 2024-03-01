Динамо Мн - Сморгонь 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
16 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Сморгонь, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|11.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|7 : 0
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|26.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 5
|14.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 3 5 : 4
|06.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 4
|19.11.2023
|Товарищеские матчи U21 - 2023
|Товарищеские матчи U21
|4 : 3
|26.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|7 : 0
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|27.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 4
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|1
|1
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|1
|1
|4
|Динамо Мн
|0
|0
|5
|Гомель
|0
|0
|6
|Неман
|0
|0
|7
|БАТЭ
|0
|0
|8
|Нафтан
|0
|0
|9
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|10
|Минск
|0
|0
|11
|Сморгонь
|0
|0
|12
|Слуцк
|0
|0
|13
|Витебск
|0
|0
|14
|Арсенал
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|0
|-20