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Динамо Мн - Сморгонь 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
16 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Динамо Мн
Сморгонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Сморгонь, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
11.11.2023Беларусь - Высшая лига28-й турДинамо Мн7 : 0Сморгонь
25.06.2023Беларусь - Высшая лига13-й турСморгонь3 : 1Динамо Мн
26.09.2021Беларусь - Высшая лига24-й турСморгонь0 : 5Динамо Мн
14.05.2021Беларусь - Высшая лига9-й турДинамо Мн2 : 0Сморгонь
10.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 2-й матчДинамо Мн2 : 3 5 : 4
06.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 1-й матч0 : 1Динамо Мн
02.12.2023Беларусь - Высшая лига30-й турДинамо Мн1 : 0
26.11.2023Беларусь - Высшая лига29-й тур0 : 4Динамо Мн
19.11.2023Товарищеские матчи U21 - 2023Товарищеские матчи U21Динамо Мн4 : 3
26.11.2023Беларусь - Высшая лига29-й турСморгонь3 : 1
11.11.2023Беларусь - Высшая лига28-й турДинамо Мн7 : 0Сморгонь
05.11.2023Беларусь - Высшая лига27-й турСморгонь0 : 0
27.10.2023Беларусь - Высшая лига26-й тур2 : 4Сморгонь
22.10.2023Беларусь - Высшая лига25-й турСморгонь0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь13
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест11
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь11
4 Динамо Мн00
5 Гомель00
6 Неман00
7 БАТЭ00
8 Нафтан00
9 Торпедо-БелАЗ00
10 Минск00
11 Сморгонь00
12 Слуцк00
13 Витебск00
14 Арсенал00
15
Зона вылета
Днепр М10
16
Зона вылета
Шахтёр С0-20

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