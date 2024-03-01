Торпедо Кт - Дила 16 Марта прямая трансляция
16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Дила, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Дила
Гори
История личных встреч
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 0
|04.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|07.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|03.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 3
|12.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|4 : 1
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|9 : 0
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|3 : 1
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|3
|9
|4
|Динамо Тб
|4
|6
|5
|Колхети-1913
|4
|5
|6
|Телави
|3
|3
|7
|Торпедо Кт
|3
|3
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|3
|2
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|4
|1
| 10
Зона вылета
|Гагра
|3
|0