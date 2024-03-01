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Торпедо Кт - Дила 16 Марта прямая трансляция

16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 4-й тур
Торпедо Кт
Дила

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Дила, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Дила
Гори
История личных встреч
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила0 : 1Торпедо Кт
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт1 : 0Дила
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила5 : 0Торпедо Кт
04.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт0 : 0Дила
07.10.2022 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила2 : 1Торпедо Кт
29.06.2022 Грузия - Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт4 : 1Дила
03.05.2022 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила2 : 0Торпедо Кт
04.03.2022 Грузия - Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт1 : 0Дила
31.10.2021 Грузия - Высшая лига 32-й тур Торпедо Кт0 : 3Дила
12.09.2021 Грузия - Высшая лига 23-й тур Дила1 : 2Торпедо Кт
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур 1 : 0Торпедо Кт
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Торпедо Кт2 : 3
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Торпедо Кт4 : 1
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур 2 : 2Торпедо Кт
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Торпедо Кт9 : 0
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила1 : 0
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 0 : 1Дила
03.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Дила2 : 0
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 1
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур 1 : 0Дила
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало410
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт39
3
Квалификация Лиги конференций
Дила39
4 Динамо Тб46
5 Колхети-191345
6 Телави33
7 Торпедо Кт33
8
Стыковая зона
Самтредиа32
9
Стыковая зона
Самгурали41
10
Зона вылета
Гагра30

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