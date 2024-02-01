Россия - Сербия 21 Марта прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
21 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Сербия, которое состоится 21 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Сербия
История личных встреч
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 6-й тур
|5 : 0
|03.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 1-й тур
|3 : 1
|05.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|15.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|1 : 1
|10.08.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2011
|1 : 0
|20.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 0
|16.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|11.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|2 : 2
|15.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|3 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|2 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Кого поставить Валерию Карпину в атаку с первых минут? Давайте выберем лучший вариант для нашей команды.Выбираем самый подходящий против сербовРейтинг Кому сыграть в нападении сборной России? Шесть вариантов для Карпина 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Сербия. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.