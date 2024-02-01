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Россия - Сербия 21 Марта прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
21 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Россия
Сербия

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Сербия, которое состоится 21 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Сербия
История личных встреч
18.11.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 6-й турСербия5 : 0Россия
03.09.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 1-й турРоссия3 : 1Сербия
05.06.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Сербия1 : 1Россия
15.11.2013Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2013Россия1 : 1Сербия
10.08.2011Товарищеские матчи (сборные)Август 2011Россия1 : 0Сербия
20.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиРоссия8 : 0
16.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 2Россия
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиРоссия1 : 0
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Россия
11.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Россия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й турСербия2 : 2
15.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Сербия
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й турСербия3 : 1
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й тур2 : 1Сербия
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й тур1 : 3Сербия
Текстовая трансляция
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Кого поставить Валерию Карпину в атаку с первых минут? Давайте выберем лучший вариант для нашей команды.Выбираем самый подходящий против сербовРейтинг Кому сыграть в нападении сборной России? Шесть вариантов для Карпина 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Сербия. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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