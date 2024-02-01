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Босния и Герцеговина - Украина 21 Марта прямая трансляция

21 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь B. 1/2 финала
Босния и Герцеговина
Украина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Украина, которое состоится 21 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь B. 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Босния и Герцеговина
Украина
Главные тренеры
СербияСаво Милошевич
УкраинаСергей Станиславович Ребров
История личных встреч
16.11.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа D. 10-й турБосния и Герцеговина0 : 2Украина
12.10.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа D. 8-й турУкраина1 : 1Босния и Герцеговина
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й турБосния и Герцеговина1 : 2
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й тур4 : 1Босния и Герцеговина
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й турБосния и Герцеговина0 : 5
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й тур0 : 2Босния и Герцеговина
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й тур1 : 0Босния и Герцеговина
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 10-й турУкраина0 : 0
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й тур1 : 3Украина
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 7-й турУкраина2 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й тур2 : 1Украина
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й турУкраина1 : 1
Текстовая трансляция
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До старта финальной стадии чемпионата Европы осталось примерно три месяца. Но пока известен только 21 участник из 24. Ещё три сборные получат путёвки в Германию по итогам стыковых матчей, которые пройдут в марте.Рассказываем, кто с кем встретится и кого считают фаворитом Казахстан и Грузия — в двух шагах от истории. Всё о мини-турнире за выход на Евро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча к Евро-2024: Босния и Герцеговина — Украина. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
Польша
Эстония
21.03
Уэльс
Финляндия
21.03
Путь B. 1/2 финала
Израиль
Исландия
21.03
Босния и Герцеговина
Украина
21.03
Путь C. 1/2 финала
Грузия
Люксембург
21.03
Греция
Казахстан
21.03

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